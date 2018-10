Hanna Zdanowska pozostanie członkinią PO i władz Platformy. "Nowy statut jej nie dotyczy"

Prezydent USA Donald Trump poinformował we wtorek, że rozmawiał z saudyjskim następcą tronu Muhammadem ibn Salmanem na temat zaginięcia dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego i książę zapewnił go, że "nie wiedział, co się zdarzyło w ich konsulacie w Turcji". Nieco później w wywiadzie dla telewizji Fox oświadczył, że gdyby saudyjski król Salman lub książę ibn Salman widzieli, co spotkało saudyjskiego dziennikarza, "to byłoby źle". zobacz więcej »