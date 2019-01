Miał zgwałcić i zabić 15-letnią Małgosię. Sąd uchylił areszt





»

Norbert B., mężczyzna podejrzany o dokonanie zbrodni, za którą przed laty skazano Tomasza Komendę, wychodzi na wolność - tak zdecydował Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. Decyzja zapadła po zażaleniu jakie złożyła obrona B.

W grudniu 2018 roku wrocławski sąd zdecydował o przedłużeniu tymczasowego aresztu wobec Norberta B., mężczyzny podejrzanego o gwałt na 15-letniej dziewczynie i jej zabójstwo.

"Nie było przesłanek, że będzie utrudniał"

Świadek z Miami może pomóc wskazać sprawcę zbrodni, za którą skazany został Tomasz Komenda Prokuratura... czytaj dalej » Zażalenie na tę decyzję złożyła obrona mężczyzny, która już wcześniej kwestionowała prawdopodobieństwo sprawstwa mężczyzny, dowody i sposób prowadzenia postępowania.

W środę Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zdecydował, że tymczasowy areszt wobec B. nie będzie dłużej stosowany. - Nie było przesłanek, że podejrzany będzie utrudniał śledztwo - informuje Witold Franckiewicz z Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. I dodaje, że decyzja zapadła na posiedzeniu niejawnym.

Strażak zatrzymany po latach

Norbert B. został zatrzymany we wrześniu 2018 roku. Ponad 21 lat od śmierci 15-letniej Małgosi. Według śledczych, którzy ponownie analizują sprawę tak zwanej zbrodni miłoszyckiej, to B. wraz - z zatrzymanym w 2017 roku - Ireneuszem M. i innym - wciąż nieustalonym mężczyzną - mieli zgwałcić i zabić nastolatkę. Za tę zbrodnię został wcześniej niesłusznie skazany Tomasz Komenda.

B. przed zatrzymaniem był strażakiem z 14-letnim stażem. Pełnił służbę w miejscowości oddalonej zaledwie o kilka kilometrów od miejsca w którym zginęła dziewczyna.

- Wyjeżdżał do pożarów, ratował życie. Służbę pełnił wzorowo. Był dobrym strażakiem - mówił bryg. Krzysztof Gielsa, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Oławie. Po zatrzymaniu przez policję Norbert B. został zawieszony w obowiązkach strażaka. W winę mężczyzny nie wierzy jego rodzina. - Dobrze znam swojego męża. Wierzę, że on nie ma nic wspólnego z tą zbrodnią. Jest za dobrym człowiekiem. Ma zbyt dobre serce - mówiła żona mężczyzny reporterowi "Uwagi!" TVN. A jego przyjaciel dodawał: - To nie on. To nie ten typ człowieka. To człowiek bez skazy. To pomyłka.

Jednego skazali niesłusznie, podejrzanego zatrzymali po 20 latach

W 2003 roku za zabójstwo 15-letniej Małgosi odpowiedział Tomasz Komenda. W więzieniu - zgodnie z wyrokiem sądu drugiej instancji - miał spędzić 25 lat. Wyszedł po 18 latach odsiadki, gdy okazało się, że jest niewinny.

W sprawie zbrodni w czerwcu 2017 roku zatrzymano Ireneusza M. On także usłyszał zarzut zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem i zabójstwa.

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro informował, że śledztwo ws. zbrodni w Miłoszycach nie jest zakończone, ponieważ prokuratura poszukuje jeszcze jednej osoby.