Podejrzany o zamordowanie Małgosi trafił do aresztu. Za tę zbrodnię niesłusznie skazany został Komenda

Norbert B., podejrzany o gwałt i zabójstwo 15-letniej dziewczynki, najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie - tak zdecydował wrocławski sąd. Jest drugim podejrzanym w sprawie zbrodni sprzed 21 lat. Wcześniej za to zabójstwo odpowiedział Tomasz Komenda, który po 18 latach spędzonych w więzieniu okazał się niewinny.

W środę wrocławski sąd przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie wobec Norberta B. środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego aresztu.

- Sąd postanowił zastosować środek zapobiegawczy wobec podejrzanego podzielając argumenty wskazane we wniosku prokuratury. Sąd wskazał też na to ile jeszcze przed nami czynności żeby zweryfikować, co tak naprawdę wydarzyło się w Miłoszycach. Mam nadzieję, że to się uda - powiedział po posiedzeniu aresztowym Dariusz Sobieski z Dolnośląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. I dodał, że sąd zastosował trzymiesięczny areszt między innymi ze względu na zagrożenie surową karą, obawę matactwa procesowego i konieczność przeprowadzenia wielu, dalszych czynności w tej sprawie.

Prokurator zastrzegł jednak, że o szczegółach - ze względu na dobro postępowania - mówić nie może. Obrońca Norberta B. nie chciał komentować decyzji sądu.

- Wniosek i akta zawierają takie dowody, które uprawdopodabniają w stopniu znacznym popełnienie przez Norberta B. zarzucanego mu przestępstwa. Przynajmniej co do przestępstwa zgwałcenia małoletniej - przekazała Agata Regulska z Sądu Okręgowego we Wrocławiu. I dodała, że mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego mu czynu.

Źródło: TVN24 Wrocław Doprowadzenie Norberta B. na posiedzenie aresztowe

Zatrzymany po 21 latach od zbrodni

Mężczyzna został zatrzymany 24 września. Ponad 21 lat od śmierci 15-letniej Małgosi.

- Prokuratorzy zdecydowali się wytypować wszystkich mężczyzn, którzy wtedy mieszkali w Miłoszycach i okolicach i skończyli 15 lat. Te osoby były przesłuchiwane na okoliczność ich wiedzy w związku z tym zdarzeniem. Pobrano od nich próbki porównawcze do badań genetycznych - mówił w poniedziałek Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Jedna z takich próbek miała wskazać na 40-letniego dziś Norberta B. - mężczyznę, który do tej pory był poza kręgiem podejrzeń śledczych, a w tragiczną noc był ochroniarzem w dyskotece, w której bawiła się nastolatka.

"Wyjeżdżał do pożarów, ratował życie"

Według prokuratorów badających zbrodnię miłoszycką to Norbert B. wraz - z zatrzymanym w ubiegłym roku - Ireneuszem M. i innym nieustalonym mężczyzną mieli zgwałcić i zabić nastolatkę.

B. do momentu zatrzymania był strażakiem z 14-letnim stażem. Pełnił służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Jelczu-Laskowicach, a więc miejscowości oddalonej zaledwie o kilka kilometrów od miejsca, w którym zginęła Małgosia. - Wyjeżdżał do pożarów, ratował życie. Służbę pełnił wzorowo. Był dobrym strażakiem - mówił bryg. Krzysztof Gielsa, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Oławie. Po zatrzymaniu przez policję Norbert B. został zawieszony w obowiązkach strażaka.

Twierdził, że straszyli go policjanci

O Norbercie B. w swoim reportażu "Kod zbrodni" z 2006 roku wspominał Grzegorz Głuszak, reporter "Superwizjera" TVN. Mężczyzna był jednym ze świadków, który miał być zastraszany przez policję.

15-letnią Małgosię brutalnie zgwałcili i zostawili na śmierć. Zarzuty po 20 latach 20 lat temu... czytaj dalej » Kilka miesięcy po śmierci nastolatki zgłosił się do Joanny Krysowatej, wówczas dziennikarki "Radia Wrocław". - Pojawienie się Norberta B. było dla mnie dużym zaskoczeniem. Ja nie wiedziałam, że taka postać istnieje, zresztą nikt nie wiedział. Rodzice zamordowanej Małgosi też nie. To było trzy - cztery miesiące po zbrodni. Późnym wieczorem zadzwonił do mnie Norbert, że musi się spotkać, że stało się coś strasznego, że musi mi powiedzieć coś ważnego i że nie może z tym czekać do rana - opowiadała Krysowata.

Mężczyźnie postawiła dwa warunki: rozmowa odbędzie się w mieszkaniu rodziców nastolatki i zostanie nagrana. Tak też się stało. - Nazywam się Norbert B., byłem ochroniarzem na dyskotece w noc sylwestrową z 1996 na 1997 roku - na nagraniu słychać słowa mężczyzny, który żalił się, że otrzymuje telefony z pogróżkami i że "został dwa razy napastowany przez osoby podpłacone". - Ktoś podpłaca, żeby mnie załatwili - twierdził. I zarzekał się, że swoich słów nie odwoła. Złożył też zawiadomienie do prokuratury. Okazało się, że mężczyznami, którzy mieli go zastraszać, byli funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu prowadzący śledztwo. Postępowanie w tej sprawie zostało umorzone.

Zgwałcili i zostawili na mrozie

1 stycznia 1997 roku ciało nastolatki znaleziono na jednej z posesji w Miłoszycach - niedaleko miejsca, w którym kilka godzin wcześniej bawiła się z koleżankami. Dziewczyna zmarła na skutek wyziębienia się organizmu i odniesionych ran.

Jej ciało było niemal zupełnie nagie. Oprawca nie ściągnął z niej tylko skarpetek. W pobliżu, na poplamionej krwią ziemi, leżały pozostałe części garderoby. Obok znaleziono czarną wełnianą czapkę. Było też kilka włosów. Na ciele ofiary ktoś zostawił ślady zębów. - Sprawca zostawił takie ślady, jakby się podpisał – mówili wówczas śledczy. Czapkę zabezpieczono, włosy oddano do badań, a do sprawdzenia pozostałości po ugryzieniach potrzebna była pomoc protetyków. Zrobiono specjalne odlewy szczęk. Pobierano próbki od uczestników zabawy i porównywano ze śladami znalezionymi na ciele nastolatki. Badano DNA z włosów. Zlecono szereg ekspertyz. Przesłuchiwano kolejnych świadków. Jednak działania śledczych nie przynosiły rezultatów.

Jednego skazali niesłusznie, podejrzanego zatrzymali po 20 latach

W 2003 roku za zabójstwo odpowiedział Tomasz Komenda. W więzieniu - zgodnie z wyrokiem sądu drugiej instancji - miał spędzić 25 lat. Wyszedł po 18 latach odsiadki, gdy okazało się, że jest niewinny.

W sprawie zbrodni w czerwcu ubiegłego roku zatrzymano Ireneusza M. On także usłyszał zarzut zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem i zabójstwa. W poniedziałek prokurator generalny Zbigniew Ziobro powiedział, że śledztwo ws. zbrodni w Miłoszycach nie jest zakończone, ponieważ prokuratura poszukuje jeszcze jednej osoby.

Do zbrodni doszło w Miłoszycach:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl