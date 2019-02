Zorganizowała zbiórkę do "ostatniej puszki prezydenta Adamowicza". Teraz pomaga ECS





Patrycja Krzymińska zorganizowała rekordową zbiórkę do „ostatniej puszki Pawła Adamowicza”. Użytkownicy Facebooka wpłacili wtedy 16 mln! Teraz pani Patrycja chce wesprzeć Europejskie Centrum Solidarności. Celem jest zebranie trzech milionów złotych.

Patrycja Krzymińska podkreśla, że organizacja zbiórki dla ECS nie ma nic wspólnego z polityką. - Bronię się przed tym, by było to upolitycznione. Gdyby Platforma Obywatelska odmówiła środków dla ECS, zrobiłabym to samo - zaznacza.

- Nie dajmy się zwariować! Robię to, bo kocham Gdańsk i nie chcę, by politycy przejęli ECS, tak jak się stało z Muzeum II Wojny Światowej. Nie interesują mnie spory między politykami - mówi tvn24.pl pani Patrycja.

Zbiórka Patrycji Krzymińskiej dla ECS

Zbiórka #WspieramECS wystartowała w piątek.

- Czekałam jednak na wyniki rozmów władz miasta z ministerstwem kultury. Kiedy okazało się, że rozmowy nie przyniosły rozwiązania, postanowiłam działać - dodaje.

Blisko 60 tysięcy złotych w godzinę

Zbiórka wystartowała na chwilę przed 12.

- O 11:55 wystartowaliśmy, także za 10 minut będzie godzina, a już mamy blisko 60 tysięcy, więc dla osób, które zbierały do ostatniej puszki pana prezydenta nie ma rzeczy niemożliwych - mówi pani Patrycja.

Inicjatorka akcji nie ma też wątpliwości, że zebranie 3 milionów złotych dla ECS jest możliwe.

- Że to jest do zrobienia (zebranie trzech milionów – red.), to jak widać na pewno. Nie mam żadnych wątpliwości, że jest do zrobienia. W jakim czasie? Nie chciałabym zgadywać. Myślę, że do zakończenia zbiórki pieniądze będą zebrane - stwierdziła Krzymińska.

Okazało się również, że serwis społecznościowy Facebook zablokował profil pani Patrycji.

- Podobnie, jak przy pierwszej zbiórce, na moim profilu facebookowym zrobił się za duży ruch i przez to Facebook z automatu wyłącza „podejrzane ruchy”. Skoro jest duże zainteresowanie zbiórką, dużo osób wchodzi bezpośrednio na mój profil i z mojego profilu udostępnia tę zbiórkę to mam przez moment jeszcze zablokowanego Facebooka, ale już pracujemy nad tym, żebym wróciła – uspokaja pani Patrycja.

Zbiórka dla ECS ma przynieść trzy miliony

Pani Patrycja podkreśla, że zbiórka na rzecz ECS ma zupełnie inny charakter niż kwesta do "ostatniej puszki Pana Prezydenta". - Nie ma sensu porównywać obu zbiórek. Tamta sytuacja była wyjątkowa. Zamordowany został prezydent i to w czasie trwania finału WOŚP - mówi Krzymińska. - Tutaj chcemy zebrać 3 miliony i to jest naszym celem - dodaje.

Konflikt wokół ECS trwa od listopada

O konflikcie wokół finansowania ECS głośno jest od listopada, kiedy minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podjął decyzję o obniżeniu dotacji rządowej dla muzeum z siedmiu do czterech milionów złotych.

Negocjacje z ministerstwem zapoczątkował wówczas przewodniczący Rady ECS prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, inicjator budowy Centrum. Tragiczna śmierć Adamowicza przerwała rozmowy.

Warunki ministerstwa "trudne, twarde"

We wtorek 22 stycznia wrócono do rozmów. W siedzibie resortu kultury doszło do spotkania, w którym udział wzięli wicepremier i minister kultury Piotr Gliński, wiceminister kultury Jarosław Sellin, pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Podczas spotkania władze ministerstwa przedstawiły warunki, jakie muszą zostać spełnione, by ministerstwo utrzymało finansowanie na dotychczasowym poziomie. Komisarz Gdańska Aleksandra Dulkiewicz nazwała je „twardymi, trudnymi”.

Odpowiedź rady w przyszłym tygodniu

W czwartek rano Dulkiewicz poinformowała, że odpowiedź na warunki przedstawione przez resort kultury trafią do ministerstwa w przyszłym tygodniu, po omówieniu sprawy przez radę ECS.

Potwierdziła również, iż zapadła decyzja o zwiększeniu kwoty dotacji dla ECS. – Pan marszałek, jako jeden z organizatorów zwiększył dotację o 200 tysięcy złotych. Miasto Gdańsk zwiększa swoją dotację o pół miliona złotych. To oznacza, że marszałek przekaże w sumie milion złotych, a urząd miasta trzy miliony złotych. Chcemy dać dobry przykład – dodała komisarz Gdańska.