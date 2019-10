"Rozmawiamy nie z mediami, tylko ze sobą". Ziobro o nowym rządzie

Foto: tvn24 Video: TVN 24

Gowin: nie będziemy przeciwni, by Ziobro został wicepremierem

15.10 | Szef Porozumienia Jarosław Gowin był też pytany, czy Zbigniew Ziobro powinien zostać wicepremierem w nowym rządzie. - To jest kwestia do negocjacji między Prawem i Sprawiedliwością i Solidarną Polską. My na pewno nie będziemy temu przeciwni. Skoro ja, jako lider jednej z dwóch mniejszych partii obozu rządowego, jestem wicepremierem, nie byłoby rzeczą zaskakującą, że wicepremierem by był Zbigniew Ziobro - odpowiedział Gowin.

»