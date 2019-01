Zbigniew Ziobro przegrał proces. Ma przeprosić byłą prezes krakowskiego sądu

Warszawski sąd uznał, że szef resortu sprawiedliwości naruszył dobra osobiste Beaty Morawiec, byłej prezes Sądu Okręgowego w Krakowie. Minister Zbigniew Ziobro ma publicznie przeprosić i wpłacić 12 tysięcy złotych na cele charytatywne. Wyrok nie jest prawomocny.

Przeprosiny mają ukazać się na stronie resortu sprawiedliwości - w sekcji aktualności. Forma komunikatu ma być taka sama, jak ta z 2017 roku, w którym to - zdaniem sądu - naruszone zostały dobra osobiste powódki.



Była prezes sądu pozwała Zbigniewa Ziobrę. Minister nie przyszedł Przed Sądem... czytaj dalej » Minister sprawiedliwości ma też wpłacić 12 tysięcy złotych na konto fundacji Dom Sędziego Seniora i zwrócić Beacie Morawiec koszty procesu sądowego.



Sąd uznał, że szef resortu sprawiedliwości bezpodstawnie naruszył dobre imię byłej prezes Beaty Morawiec. Została ona odwołana w listopadzie 2017 roku ze stanowiska prezesa krakowskiego Sądu Okręgowego.

- Minister naruszył dobra osobiste powódki poprzez nieuzasadnione twierdzenia sugerujące brak staranności w działaniach leżących jakoby w zakresie kompetencji zawodowych powódki - uzasadniała sędzia Bożena Chłopecka.

Wyrok nie jest prawomocny. Mecenas Maciej Zaborowski, pełnomocnik nieobecnego w sądzie Zbigniewa Ziobry nie był zadowolony z wyroku.

Była prezes krakowskiego sądu: wszystko, co było dobre, poszło w zapomnienie Przez 30 lat... czytaj dalej » - Będę sugerował klientowi złożenie apelacji po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem - powiedział po ogłoszeniu wyroku.



"Zniszczony autorytet"



Proces ruszył w listopadzie ubiegłego roku. Beata Morawiec złożyła pozew, bo jak tłumaczyła w mediach, komunikat resortu sprawiedliwości zniszczył jej autorytet.



- Jest to dla mnie okoliczność całkowicie niezrozumiała. Doprowadziła do tego, że zostałam przedstawiona w mediach, jako szef zorganizowanej grupy przestępczej i generalnie moja osoba została wykorzystana w sposób taki, że naruszyło to nie tylko moje dobra osobiste jako Beaty Morawiec, ale przede wszystkim moje dobra osobiste, jako osoby wykonującej zawód sędziego, która musi mieć odpowiedni szacunek społeczny - tłumaczyła Beata Morawiec.



Już po odwołaniu ze stanowiska prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, w połowie stycznia Beata Morawiec została prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziów Themis.