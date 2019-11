"To wielka porażka nadzwyczajnej kasty". Ziobro zadowolony z wyroku TSUE

Video: Ewa Paluszkiewicz / Fakty po południu

We wtorek TSUE wyda wyrok w sprawie Polski. Prawnicy...

Opinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE jest jednoznaczna: Izba Dyscyplinarna SN nie spełnia wymogów unijnego sądu. Jeśli wtorkowe orzeczenie trybunału w Luksemburgu będzie podobne, to będzie to poważny problem dla rządzących i dla Sądu Najwyższego. Opinia wynika między innymi z tego, że Krajowa Rada Sądownictwa jest w całości powoływana przez organy ustawodawcze lub organy władzy wykonawczej. Mogą się pojawić wątpliwości co do legalności decyzji nowej KRS.

