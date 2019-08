Prezes TSUE i Ziobro siedzieli niemal obok siebie. "Nie mieliśmy okazji się spotkać"

Foto: tvn24 Video: tvn24

"Prezydent rozminął się z przekazem Prawa i Sprawiedliwości....

23.12 | Prezydent do tej pory nas głównie kompromitował, teraz szkodzi Polsce. Prowadzi Polskę do polexitu - mówił w "Kawie na ławę" w TVN24 Bartosz Arłukowicz z PO. - PiS robi wszystko, żeby Unia Europejska wypchnęła nas na skutek tego, że nieprzestrzegane są jej podstawowe wartości - wtórowała mu Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. - To tylko wasza narracja, niezwiązana z żadnymi faktami. Próbujecie wmówić Polakom, że my chcemy wyjść z Unii - odpowiadał Andrzej Dera.

