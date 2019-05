Zażądał pieniędzy i zaczął okładać ekspedientkę kamieniem. Zadał jej 50 ciosów





Wpadł do sklepu, zażądał gotówki, a ekspedientkę zaczął okładać kamieniem. Sprawca brutalnego napadu jeszcze w poniedziałek trafił w ręce policji i usłyszał już zarzuty. Grozi mu nawet 12 lat więzienia.

Do napadu doszło w poniedziałek na poznańskim Morasku.

- 27-letni mężczyzna wszedł do sklepu spożywczego, w którym sprzedawała pokrzywdzona, trzymając w ręku sporej wielkości kamień. Tym kamieniem zaczął uderzać pokrzywdzoną, domagając się od niej wydania pieniędzy - wyjaśnia Michał Smętkowski z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Tłumaczył, że to przez problemy finansowe

Pieniędzy nie ukradł - nie udało mu się otworzyć kasy fiskalnej. Z miejsca zdarzenia uciekł rowerem.

Jak pisała "Gazeta Wyborcza", która jako pierwsza poinformowała o zdarzeniu, mężczyzna miał zadać ekspedientce 50 ciosów kamieniem. Za napastnikiem ruszył klient, który wszedł do sklepu i zauważył zakrwawioną kobietę. Mężczyzna wsiadł do auta, po pościgu zatrzymał sprawcę w Suchym Lesie i przekazał go policji.

27-latek został zatrzymany i przyznał się do winy. - Wyraził skruchę. Mówił, że działał pod wpływem impulsu, w sposób nieprzemyślany, a powodem jego zachowania były problemy finansowe - tłumaczy Smętkowski.

W środę usłyszał zarzuty usiłowania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, spowodowania uszkodzenia ciała u pokrzywdzonej i narażenie jej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Grozi mu za to nawet 12 lat więzienia.

- Został skierowany wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania - podaje Smętkowski.

Zaatakowanej ekspedientce, na szczęście, nie stało się nic poważnego. Ma obrażenia głowy i ręki, które nie zagrażają jej życiu ani zdrowiu.