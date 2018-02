120 kilometrów na godzinę po lodzie bez żadnych hamulców – na jeziorze Wielimie zaczęły się wyścigi bojerów, czyli ślizgów lodowych. Pierwotnie zawody miały odbyć się w Estonii, ale wybrano lokalizację pod Szczecinkiem, bo to tu właśnie warunki okazały się najlepsze w tej części Europy.

Po trzydniowych perypetiach związanych ze znalezieniem akwenu nadającego się do przeprowadzenia bojerowych mistrzostw świata, w poniedziałek udało się rozpocząć ściganie na jeziorze Wielimie pod Szczecinkiem. Po czterech wyścigach prowadzi obrońca tytułu Karol Jabłoński (OKŻ Olsztyn).

Od rana ćwiczyli ratowanie spod lodu, po południu naprawdę ratowali nurków Nurkowie weszli... czytaj dalej » Drugie miejsce zajmuje zawodnik Warmii Olsztyn Jarosław Radzki, a trzecie Michał Burczyński z AZS Olsztyn. W czołówce są jeszcze - na szóstej pozycji Łukasz Zakrzewski (MKŻ Mikołajki), na siódmej Dariusz Kardaś (AZS Olsztyn) i na dziesiątej Tomasz Zakrzewski (MKŻ Mikołajki).

Wielimie zamiast Estonii

Do rywalizacji przystąpiło 168 zawodników z 16 państw. W trzech grupach rozegrano w sumie 12 wyścigów.

Organizatorem imprezy jest Estonia, obchodząca 100-lecie niepodległości. Początkowo regaty miały się odbyć w Orjaku, ale na przeszkodzie stanęły warunki - lód był pokryty kilkucentymetrową warstwą starego i ciężkiego śniegu. W tej sytuacji zawody przeniesiono do Giżycka, gdzie w sobotę odbyło się uroczyste otwarcie. Jednak zbyt duży opad śniegu w nocy spowodował, że tafla Niegocina też nie nadawała się do rozegrania regat.

- Specyfika sportu bojerowego polega na wielkiej zależności od zmian pogodowych i ciągłej gotowości do podróży w poszukiwaniu optymalnych warunków do ścigania się. Niedziela była zatem dniem przemieszczenia się zawodników do Szczecinka - wyjaśnił członek zarządu Stowarzyszenia Flota Polska DN Artur Wissuwa.

Rok temu na tym samym jeziorze również odbyły się zawody:

Oglądaj Wideo: Przemysław Lorek/tvn24 Zawody bojerów na jeziorze Wielimie

