Policja zatrzymała podejrzanych o podpalenie opon pod wiaduktem S1 i spowodowanie karambolu 21 aut





Już mieli wracać do domu, ale jeden z nich oblał jeszcze benzyną opony i podpalił. Gęsty dym uniósł się nad wiadukt, wjechała w niego ciężarówka, kierowca stracił widoczność i gwałtownie zahamował. Tak zaczął się niedzielny karambol 21 samochodów, w którym zginął 36-letni kierowca, a 18 osób zostało rannych.

Od początku zakładano, że to gęsty dym był najbardziej prawdopodobną przyczyną tragicznego karambolu na S1 w Jaworznie, do którego doszło w niedzielę po godzinie 22.

Pod wiaduktem znaleziono opony, wiele z nich było spalonych, jeszcze rano się dymiły. Wiadukt był mocno osmolony.

W poniedziałek prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. W środę policjanci zatrzymali w Sosnowcu dwóch mężczyzn w wieku 24 i 34 lat. Jak informuje policja, byli zaskoczeni wizytą funkcjonariuszy i bez oporu oddali się w ich ręce. Śledczy nie zdradzają, jak do nich dotarli.

Podpalenie i karambol

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że w niedzielę wieczorem pod wiaduktem drogi S1 spotkali się dwaj mężczyźni. Opalali tam miedziane kable (tak robią zbierający złom, żeby sprzedać metal). Już mieli wracać do domu, ale wtedy jeden z nich oblał benzyną opony i podpalił.

Kłęby gęstego dymu uniosły się nad wiadukt.

- Rozmawialiśmy z kierowcą, który jako pierwszy wjechał w dym. Poruszał się ciągnikiem siodłowym. Gdy wjechał w dym, gwałtownie nacisnął pedał hamulca, przez co następne samochody zaczęły na niego najeżdżać. Tak doszło do karambolu i wypadku śmiertelnego - wyjaśniał nam obecny na miejscu wypadku policjant.

W ciągnik wjeżdżały kolejne samochody. W sumie na obu jezdniach zderzyło się 21 samochodów.

Śmierć i kara

W karambolu rannych zostało 19 osób. Najciężej 36-letni mężczyzna z Tomaszowa Mazowieckiego. Był zakleszczony w audi. Strażacy wydobyli go przy pomocy specjalistycznego sprzętu, a ratownicy z pogotowia podjęli reanimację.

Podróżował z żoną i dwójką dzieci. Nie udało się go uratować.

Zatrzymani mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. - Nie byli pytani, czy przyznają się do czynu. Dzisiaj zostaną doprowadzeni do prokuratury, gdzie będą przesłuchani - mówi Tomasz Obarski, rzecznik policji w Jaworznie.

24-latek i 34-latek mogą odpowiadać za sprowadzenie niebezpieczeństwa w ruchu lądowym, którego skutkiem jest śmierć człowieka. Grozi za to do 12 lat więzienia.