Przewoził kradzione rowery warte 300 tysięcy złotych, wpadł na autostradzie

Przeciwdziałanie przyszłym przestępstwom to nie jest zadanie Służby Więziennej - tłumaczył we wtorek wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. - Nie można było skierować Stefana W. do zakładu psychiatrycznego, o tym decyduje lekarz - dodał. Stefan W. 13 grudnia śmiertelnie zranił prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. zobacz więcej »