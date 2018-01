Jak poinformowało biuro prasowe polskiego resortu dyplomacji, w niedzielę rano przedstawiciel polskiej placówki w Tel Awiwie spotkał się z wysokim urzędnikiem izraelskiego MSZ w celu wyjaśnienia wątpliwości i nieporozumień wokół uchwalonej w polskim Sejmie noweli ustawy o IPN.

Premier Izraela przeciwny zapisom nowelizacji ustawy o IPN. Odpowiedź Morawieckiego Ambasador Izraela... czytaj dalej » Z kolei w przyszłym tygodniu planowane są rozmowy w Warszawie z udziałem przedstawicieli polskich władz i reprezentantów ambasady Izraela w Polsce, w tym szefowej placówki Anny Azari.

Według niedzielnego komunikatu, który został opublikowany na stronie izraelskiego MSZ, zastępca ambasadora RP miał złożyć wyjaśnienia zastępcy dyrektora generalnego departamentu ds. Europy i szefowi departamentu ds. diaspory.



"Wyrażono sprzeciw Izraela wobec sformułowań w ustawie (o IPN). Zwłaszcza termin przyjęcia (ustawy), w przeddzień Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, był zadziwiający i niefortunny" - napisał izraelski resort dyplomacji.

The Deputy Ambassador of #Poland was summoned this morning to the Foreign Ministry for a clarification discussion with the Deputy Director General of the European Division and the Head of the Diaspora Division. pic.twitter.com/a3KQtxDZzZ

— Israel Foreign Min. (@IsraelMFA) 28 stycznia 2018