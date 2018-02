Senator Stanisław Kogut zrzekł się immunitetu, ale zgodę na jego zatrzymanie musiał wyrazić Senat. Koledzy z PiS-u i opozycji obronili go przed aresztowaniem. Mimo że zarzuty prokuratury brzmią poważnie. Materiał magazynu "Czarno na białym".

- Prawicowy, prawdziwy patriota - mówi jeden z mieszkańców. - Cieszymy się, że tyle zrobił dla naszej miejscowości - dodaje inny.

Na Koguta zagłosowało ponad 111 tysięcy wyborców, dzięki czemu mógł się cieszyć z największego w całym kraju poparcia.



- Jest autorytetem tam na miejscu i jednocześnie pełni rolę takiego nieformalnego władcy, gospodarza Stróży i właściwie całej Nowosądecczyzny - mówi dziennikarz "Newsweeka" Wojciech Cieśla.

W latach 90. Stanisław Kogut był związkowcem "Solidarności". To o nim mówiono, że jedną decyzją może zatrzymać pociągi w całym kraju. Tak właśnie w niewielkiej wsi zaczął budować wpływy.

To w końcu w Stróżach stworzył Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne, które prowadzi kierowana przez niego Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. To największy pracodawca w okolicy - zatrudnia niemal 300 osób. Tam chętnie radzi mieszkańcom, ze wszystkimi rozmawia, często przez telefon.

Sprawa hotelu Cracovia

"(...) w wykonaniu z góry powziętego zamiaru (...) pełniąc funkcję senatora oraz powołując się wobec przedstawicieli Echo Investment (...) na wpływy w wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie u Prezydenta Miasta Krakowa i u Wojewody Małopolskiego, podjął się pośrednictwa w załatwieniu (...) sprawy" - to cytat z wniosku prokuratury o areszt senatora.



- Ja nie mam żadnego przełożenia na wojewódzkiego konserwatora zabytków. To nie jest mój pracownik. To jest osoba podległa wojewodzie i ministrowi kultury. W związku z powyższym nigdy u niego nie interweniowałem w żadnej sprawie. Nic nie zrobię na to, że ktoś się powołuje na moje wpływy. Ja nie pamiętam, żeby pan senator na mnie naciskał - tłumaczy prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Zdaniem prokuratury senator Kogut miał "wywierać na wydanie przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzji o umorzeniu prowadzonego postępowania (...) dotyczącego wpisania do rejestru zabytków budynku dawnego hotelu Cracovia i kina Kijów w zamian za obietnicę udzielenia korzyści majątkowej znacznej wartości w kwocie miliona złotych".

Z akt prokuratury wynika, że senator Kogut przyjął pół miliona złotych w transzach od spółki Echo Investment jako darowiznę na rzecz wspomnianej fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, w której pełni funkcję prezesa.

"Nie została załatwiona żadna sprawa"

Z tymi zarzutami nie zgadza się obrońca senatora mecenas Paweł Śliz. - Jaki miałoby sens przekazywanie pieniędzy za załatwienie (sprawy-red.) w sytuacji, gdy nie została załatwiona żadna sprawa przez senatora Koguta już po tym, jak Echo Investment nie było nawet właścicielem tego terenu - tłumaczy.

Ostatecznie hotel Cracovia został wpisany do rejestru zabytków.

Miał wpływać na zarząd PKP

Ta historia to jeden z trzech zarzutów stawianych senatorowi Kogutowi. Kolejna także dotyczy sporych pieniędzy.

Na początku 2016 roku Stanisław Kogut - pełniąc funkcję senatora, a co istotniejsze przewodniczącego senackiej komisji infrastruktury - zdaniem prokuratury miał wpływać na zarząd PKP w sprawie rozbudowy dworca.

Zarówno sprawa galerii handlowej i kruszywa pod piłkarskie boisko to zarzuty korupcyjne.

Nie inaczej jest z trzecią sprawą. W tej senator Kogut miał zorganizować lżejszą odsiadkę człowiekowi, który został skazany za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.



"(...) wywołując przekonanie u Marcina F. i Grzegorza F. o posiadaniu wpływów w Areszcie Śledczym w Krakowie , podjął się pośrednictwa przy załatwieniu sprawy penitencjarnej Roberta P. skazanego za kierowanie zorganizowaną grupa przestępczą, polegającej na zmianie sposobu odbywania kary na system półotwarty (...)

Nie przyznaje się

- Senator Kogut nie czuje się winny. Złożył w tym zakresie wyjaśnienia w prokuraturze. Nie przyznał, że do żadnego ze stawianych mu zarzutów - mówi mecenas Paweł Śliz.

Za powoływanie się na wpływy senator miał otrzymać wyposażenie do oświetlenia obiektów swojej fundacji o wartości co najmniej 24 tysięcy złotych. Prokuratura publikuje też zestawienie, z którego wynika, że w fundacji zatrudnionych jest 20 osób z rodziny senatora Koguta. Analiza rachunków mówi o tym że przez trzy i pół roku na ich konta trafiło ponad 1 163 000 złotych. Obrona nie wierzy w to zestawienie.



- Najbliższej rodziny senatora Koguta nie jest 20 (osób-red.), tylko sześć - zaznacza mecenas Śliz.

Grozi mu 12 więzienia

Jak mówi obrońca Koguta, senator bardzo to przeżywa. - Przeżywa bardzo sytuację swojego syna i odbija się to także osobiście na nim - dodaje.



W 21-stronicowym wniosku Prokuratura Regionalna w Katowicach uzasadnia, że ma dowody, nagrania z treści rozmów telefonicznych, że ma świadków i dysponuje analizami przepływów finansowych. O senatorze Kogucie pisze tak: "(...) stwierdzić należy, że Stanisław Kogut wykorzystując pełnione funkcje publiczne, wpływał na organy państwowe (...) Jest powiązany swoistymi relacjami z szeregiem osób, które gromadziły różnego rodzaju materiały mające w przyszłości gwarantować mu "ochronę" i "bezpieczeństwo prawne"(...)".

Prokuratura chce pociągnięcia do odpowiedzialności senatora - jego zatrzymania i aresztowania. Grozi mu nawet 12 lat więzienia.

Stanisław Kogut zrzekł się immunitetu, ale 26 stycznia w tajnym głosowaniu został obroniony przed aresztowaniem przez senatorów.