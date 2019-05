Matka Boska w tęczowej aureoli. "Ja nie poczułem się obrażony"

Video: tvn24

Matka Boska w tęczowej aureoli? Ja nie poczułem się urażony

07.05 | Ja się nie poczułem obrażony. Uważam, że nie chodziło pani Podleśnej o to, żeby kogoś obrażać, tylko żeby dokonać pewnej manifestacji - powiedział we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 i tvn24.pl prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Odniósł się do sprawy Elżbiety Podleśnej, która rozkleiła w Płocku wizerunki Maryi i Dzieciątka z aureolami w kolorach tęczy.

