Zarzut dla Piotra R. po marszu narodowców w Oświęcimiu

Róża Thun o reakcji na manifestację narodowców w Oświęcimiu

28.01 | Róża Thun z PO mówiła w "Kropce nad i", że gdyby miała moc decyzyjną w sprawie marszu, to by do niego nie dopuściła. - Nie dość, że bym zakazała tego marszu ze wszystkich powodów, które się cisną na język, to chyba po drugie bym stanęła obok pani Lazarek [Gabriela Lazarek, jedna z protestujących przeciwko marszowi - red.] i trzymała ten transparent z napisem "Faszyzm stop" - stwierdziła europosłanka.

