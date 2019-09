Ponad 80 lat i całe 23 konie mechaniczne mocy. Motoryzacyjny skarb ze starej szopy

Nie wiadomo do kogo należał, skąd się wziął, ani kiedy dokładnie pojawił się w szopie na jednej z posesji pod Żarowem (Dolnośląskie). Zabytkowy samochód - według miłośników lokalnej historii - może być najstarszym pojazdem w regionie.

Jeden z mieszkańców gminy Żarów prowadzi prace na terenie swojej posesji. Gospodarz wyburzył starą szopę i dzięki temu pokazał okolicznym mieszkańcom skrywany tam - pordzewiały i nadgryziony zębem czasu - motoryzacyjny skarb.

- Informację o starym, zabytkowym aucie, które stoi na przydomowym podwórku w podżarowskiej miejscowości dostałem od jednego z mieszkańców - mówi Maciej Wabik ze Stowarzyszenia Labiryntarium.

Niemiecka produkcja sprzed wojny

To, co zobaczył zrobiło na nim wrażenie. - Świetna sprawa. Od razu się człowiek zaczyna zastanawiać, jakby taki pojazd wyglądał po generalnym remoncie - przyznaje Wabik. Bo to, że samochód będzie wyremontowany zadeklarował jego właściciel.

Skąd pojazd na jego posesji? - Nie wiadomo, bo gospodarz nie chciał rozmawiać. Przyznał jedynie, że samochód to opel. Z jego słów wynikało, że pojazd stał do tej pory w szopie i że ma być wyremontowany - przekazuje przedstawiciel Labiryntarium.

Nie wiadomo więc jak długo auto stało w szopie i czy jest pozostałością po dawnych, niemieckich mieszkańcach. Choć jego marka może na to wskazywać. Miłośnicy motoryzacji pomogli Wabikowi ustalić, że pordzewiały samochód to nie opel, a najprawdopodobniej hanomag kurier. Ta dwudrzwiowa limuzyna, z silnikiem o mocy 23 koni mechanicznych, produkowana była w latach 1934-1939. Na ówczesnych szosach auto mogło rozpędzić się do 82 kilometrów na godzinę, paląc dziewięć litrów na 100 kilometrów.

"U ludzi można znaleźć dosłownie wszystko"

- To niesamowita sprawa. Na naszym terenie odbywa się zlot pojazdów zabytkowych, ale tak starych modeli tam nie ma. Można z całą pewnością powiedzieć, że jest to najstarsze auto w naszej gminie - cieszy się Wabik. I przyznaje: - Nie przestanie mnie zadziwiać, że u ludzi można znaleźć dosłownie wszystko.

Auto znajduje się na terenie gminy Żarów:



