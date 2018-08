Rosyjski handel ukraińskim węglem w Polsce. "Niech się wstydzi ten, co robi, nie ten, co widzi"

Foto: tvn24 Video: Reuters TV

Volker: w Donbasie nie może być referendum

24.07 | Referendum w sprawie przynależności Donbasu jest niemożliwe, a przeprowadzenie go byłoby nielegalne – oświadczył we wtorek specjalny przedstawiciel rządu Stanów Zjednoczonych do spraw Ukrainy Kurt Volker. Udzielił on wywiadu dla stacji telewizyjnej 112 Ukraina.

»