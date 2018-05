Zakazali aborcji, od momentu kiedy zostanie wykryte bicie serca dziecka

Foto: Elvert Barnes / Flickr/CC BY-SA 2.0 Video: tvn24

Wróbel: Błagam, byście dali szansę nienarodzonym

24.10 | Marzena Wróbel pytała, czy w ogóle mamy takie moralne prawo by decydować o prawie do życia. Przypomniała, że aborcje dzieci z zespołem Downa możliwe są do 22 tygodnia ciąży, a ich "ciała często pozostawia się na stole ginekologicznym, by tam umarły". Zauważyła, że "w stosunku do kobiet, które dowiedziały się, że noszą w sobie chore dziecko, często formułowane są naciski, by coś z tym zrobiły".

