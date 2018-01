Na Kontakt 24 otrzymaliśmy nagranie, na którym widać, jak zamknięte rogatki, migające czerwone światła i bijące dzwonki, nie przeszkadzają kierowcom pokonywać przejazdu kolejowego w Milinie (Wielkopolskie). - Byłem w szoku, to czysta bezmyślność - komentuje Reporter 24, który zarejestrował ten fakt. - Takie zachowanie to skracanie sobie drogi do śmierci - dodaje Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP.