Płoną banki, na ulicach giną ludzie. Najkrwawsze od lat antyrządowe protesty





Minister spraw wewnętrznych Iranu Abdulreza Rahmani Fazli poinformował w środę, że podczas ostatnich zamieszek w tym kraju podpalonych zostało 731 budynków banków i 140 innych obiektów rządowych. Według organizacji Amnesty International, od początku antyrządowych protestów w Iranie zginęły co najmniej 143 osoby. We wtorek sekretarz stanu USA Mike Pompeo zapowiedział, że Stany Zjednoczone utrzymają sankcje na przedstawicieli irańskich władz, którzy są odpowiedzialni za łamanie praw człowieka.

Jak przekazał irański minister spraw wewnętrznych, protestujący zaatakowali ponad 50 baz wykorzystywanych przez siły bezpieczeństwa i spalili około 70 stacji benzynowych. Nie sprecyzował jednak, gdzie do tego doszło.

Poinformował, że w rozruchach w całym kraju, które rozpoczęły się 15 listopada od demonstracji przeciwko decyzji o podwyżce cen benzyny i reglamentacji paliwa, udział wzięło do 200 tysięcy osób.

Pompeo: USA utrzymają sankcje za łamanie praw człowieka

Chaos na ulicach Bagdadu. Trzy zamachy i zamieszki W trakcie... czytaj dalej » W poniedziałek Amnesty International, międzynarodowa organizacja pozarządowa broniąca praw człowieka z główną siedzibą w Londynie, poinformowała, że podczas protestów w Iranie zginęły co najmniej 143 osoby. Agencja Reutera zauważa, że były to najkrwawsze antyrządowe demonstracje w Iranie, od czasu zdławienia przez władze w 2009 roku protestów przeciwko fałszerstwom wyborczym.

Władze w Teheranie odrzuciły doniesienia AI o liczbie zabitych. Według nich w zamieszkach zginęło kilka osób, w tym członków sił bezpieczeństwa, a ponad 1000 osób zostało aresztowanych. Z kolei według mającego siedzibę w Nowym Jorku Centrum Praw Człowieka w Iranie liczba ta prawdopodobnie jest bliska 4000.

- Do tej pory otrzymaliśmy blisko 20 tysięcy wiadomości, nagrań i zdjęć, ukazujących nadużycia ze strony (irańskiego - red.) reżimu. Mamy nadzieję, że dalej będą one do nas napływać - powiedział we wtorek sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Jak dodał, Stany Zjednoczone utrzymają sankcje na przedstawicieli irańskich władz, którzy są odpowiedzialni za łamanie praw człowieka.

Źródło: PAP/EPA/JIM LO SCALZO Pompeo: USA utrzymają sankcje na przedstawicieli irańskich władz, którzy są odpowiedzialni za łamanie praw człowieka

Antyrządowe zamieszki

Prorządowy wiec w Teheranie. MSZ: pokaże, kim są prawdziwi Irańczycy Resort dyplomacji... czytaj dalej » Protesty w Iranie rozpoczęły się 15 listopada w kilku miastach po ogłoszeniu przez rząd podwyżek benzyny o co najmniej 50 procent. Następnie demonstracje rozprzestrzeniły się na około 100 miast i miasteczek i zmieniły charakter na polityczny - uczestnicy domagali się ustąpienia przedstawicieli najwyższych władz tego teokratycznego państwa.

Władze w Iranie obwiniły za rozruchy "chuliganów" związanych z żyjącymi na emigracji Irańczykami i "zagranicznymi wrogami" - Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Arabią Saudyjską.

Do protestów, które przerodziły się w antyrządowe zamieszki, doszło, gdy nowe sankcje USA nałożone w tym roku na Iran spowodowały odcięcie prawie całego eksportu ropy naftowej z tego kraju. Podobne ruchy protestacyjne wybuchły w Iraku i Libanie przeciwko rządom, w których działają silnie uzbrojone frakcje proirańskie - wskazuje Reuters.

Źródło: PAP/EPA/STRINGER ONZ zaniepokojona przemocą wobec demonstrantów w Iranie