Rozpędzają demonstrantów gumowymi kulami. "Jesteśmy wściekli na policję i na rząd"

W Hongkongu w piątek antyrządowe protesty znowu przerodziły się w zamieszki. Policja użyła gazu łzawiącego i pieprzowego oraz gumowych pocisków, aby rozpędzić demonstrantów przed stacją metra na gęsto zaludnionym półwyspie Koulun. Miasto przygotowuje się na kolejny weekend manifestacji.

Przed stacją metra Prince Edward w dzielnicy Mong Kok na półwyspie Koulun zebrało się w piątek kilkuset protestujących, z których część miała zasłonięte twarze i była ubrana na czarno. Chronili się przed interweniującą policją za parasolkami i barykadami utworzonymi z ulicznego ogrodzenia. Część demonstrantów przedarła się przez zabezpieczenia przy wejściu do metra i weszła do środka, ściągając tablice i rysując graffiti na ścianach.

- Jesteśmy wściekli na policję i na rząd. Policjanci zachowywali się bardzo brutalnie wobec nas (podczas poprzedniego protestu - red.) przed tą stacją. Nie możemy pozwolić, by uszło im to na sucho - powiedział agencji Reutera 23-letni Jason. Podczas rozpędzania w tym samym miejscu demonstracji kilka dni temu funkcjonariusze użyli gazu pieprzowego i broni obezwładniającej.

Kolejny weekend protestów w Hongkongu

Organizator pokojowych protestów zaatakowany w restauracji Jeden z... czytaj dalej » Oczekuje się, że tłum protestujących będzie rósł wieczorem, w miarę jak miasto przygotowuje się na kolejny już weekend antyrządowych protestów. Demonstranci planują zakłócić funkcjonowanie międzynarodowego lotniska w Hongkongu. Nie wykluczono też zakłóceń w kursowaniu autobusów.

Władze portu lotniczego zapowiedziały, że w sobotę do pociągu dojeżdżającego na lotnisko wpuszczani w centrum Hongkongu będą tylko podróżni z biletami, a pociągi nie będą zatrzymywały się na stacjach pośrednich, na półwyspie Koulun.



Lotnisko liczy na to, że uda się uniknąć powtórki z poprzedniego weekendu, gdy protestujący zablokowali drogi dojazdowe, zrzucili gruz na linię kolejową prowadzącą do lotniska i podczas starć z policją zdewastowali stację metra w pobliskiej miejscowości Tung Chung.

Fina konsekwencje protestów

Zaatakowali demonstrantów przy użyciu fajerwerków. Zostali zatrzymani Trzech mężczyzn,... czytaj dalej » Wcześniej w piątek agencja Fitch obniżyła rating kredytowy Hongkongu z AA+ do AA w związku z trwającymi od trzech miesięcy protestami oraz wyzwaniami, jakie stawia bliższa integracja tego regionu z Chinami kontynentalnymi. Rząd Hongkongu nie zgadza się z tą decyzją.



Szefowa hongkońskiego rządu Carrie Lam ogłosiła w środę zamiar wycofania wywołującego olbrzymie niezadowolenie społeczne projektu zmian przepisów ekstradycyjnych, który miał umożliwić odsyłanie podejrzanych z Hongkongu do Chin kontynentalnych. Spełniła tym samym jeden z pięciu kluczowych postulatów protestujących.



Nie przychyliła się jednak do żadnego z pozostałych żądań. Oprócz wycofania projektu demonstranci domagają się utworzenia niezależnej komisji śledczej do zbadania działań rządu i policji m.in. w związku z przypadkami nadużycia siły przez służby bezpieczeństwa przeciwko protestującym. Żądają też uwolnienia wszystkich zatrzymanych dotychczas demonstrantów, nienazywania protestów "zamieszkami" oraz przeprowadzenia demokratycznych wyborów władz Hongkongu.





