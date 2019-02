Tajemniczy list od anonimowego nadawcy. A w nim nieznane zdjęcia Zamku Książ

Pożółkła koperta, a w niej dwanaście czarno-białych fotografii, które powstały - na Zamku Książ - w latach 30. XX wieku. Widać na nich między innymi zamkowe komnaty i park wokół rezydencji Hochbergów. Koperta trafiła do Wałbrzycha (woj. dolnośląskie) z Niemiec.

Tajemnicza przesyłka trafiła do Zamku Książ w Wałbrzychu z Niemiec. - Wysłał ją, pragnący zachować anonimowość mężczyzna, którego ojciec jako mały chłopiec odwiedził zamek należący wówczas do książęcej rodziny Hochberg von Pless - relacjonuje Mateusz Mykytyszyn, specjalista do spraw komunikacji i kontaktów międzynarodowych.

Zdjęcia zabrali ze sobą

"Wydał królewską fortunę na coś, co jest teraz ekspozycją dla tłumu gapiów" Dziś Zamek Książ... czytaj dalej » Przed wojną ojciec darczyńcy mieszkał w Bad Charlottenbrun, czyli dzisiejszej Jedlinie-Zdroju oddalonej od Waldenburga (ówczesna niemiecka nazwa Wałbrzycha) o zaledwie 10 kilometrów.

Po przegranej przez Niemcy drugiej wojnie światowej młody turysta wraz z bliskimi wyjechał z rodzinnej miejscowości. - Jedną z nielicznych pamiątek, jaką zabrali ze sobą był właśnie zestaw historycznych fotografii zamku - opisuje Mykytyszyn.

Dzięki fotografiom wiedzą, jak wyglądała rezydencja

Każde fotografia jest opatrzona opisem i specjalną pieczęcią. Co widać na czarno-białych kadrach sprzed lat? Park, zamkowe tarasy i wnętrza rezydencji. Wszystkie fotografie są wysokiej jakości. Mają wymiary 5,5 na 8,5 centymetrów.

Zdaniem przedstawicieli Zamku Książ zdjęcia są bezcenną dokumentacją historyczną. - Wszystko dlatego, że zamek pod koniec wojny został splądrowany i częściowo zniszczony przez nazistów, a później przez stacjonującą w nim Armię Radziecką - przypomina Mykytyszyn.

To nie pierwszy historyczny podarunek, który w ostatnim czasie trafił tu z Niemiec. Wcześniej były to między innymi XVIII-wieczne książki, które były częścią rozkradzionego książańskiego księgozbioru i pamiątki rodzinne potomków dawnej służby zamkowej. A rzecznik prasowy zamku podkreśla: - Każdy z tych powrotów jest dla nas nieocenionym wkładem w ocalenie tutejszego dziedzictwa. I za to serdecznie dziękujemy.