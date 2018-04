Był warownią, zmienił się w rezydencję. Zobacz unikatowe zdjęcia z przebudowy Zamku Czocha

Kilkadziesiąt czarno-białych fotografii pokazuje, jak ponad sto lat temu przebiegała przebudowa średniowiecznego Zamku Czocha (woj. dolnośląskie). Obiekt w kilka lat zmienił się z warowni w luksusową rezydencję. Do dziś zachwyca miłośników historii, turystów i filmowców.

Zamek Czocha został wybudowany w połowie XIII wieku. Był typową warownią, czyli miejscem stworzonym do celów wojskowych. Miał być gotowy do obrony i przetrwania oblężenia. Przez wieki przechodził z rąk do rąk.

Z obronnego stać się luksusowym

Tajemnicza skrytka pod podłogą. A w niej część silnika niemieckiego myśliwca Remontowali dach.... czytaj dalej » Na początku XX wieku zamek kupił Ernst Gütschow. Niemiecki producent wyrobów tytoniowych na zamek wydał 1,5 miliona ówczesnych marek. I zarządził remont. Obiekt warowny miał zostać zmieniony w rezydencję.

W ten sposób powstał projekt przebudowy zamku, którego realizacja kosztowała cztery miliony marek niemieckich. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie prac był architekt Bodo Ebhardt. To on miał zmienić zamek w miejsce idealne do zamieszkania. Pod jego okiem surowe mury zamieniły się w luksusowy, pełen udogodnień, pałac.

Fotografie sprzed wieku

Teraz to jak wyglądały te prace i architektoniczna transformacja Zamku Czocha można obejrzeć na czarno-białych fotografiach sprzed ponad wieku. - Zdjęcia pozyskane przez Marka Gaworskiego w archiwum Europaeisches Burgeninstitut w Braubach pokazują, jakie zmagania miał architekt podczas rekonstrukcji tego obiektu. Większość z tych kadrów nie była wcześniej publikowana - podkreśla Jarosław Kuczyński, dyrektor Zamku Czocha. I dodaje: dla nas to coś zupełnie nowego, niesamowicie ciekawa rzecz.

Na kilkudziesięciu fotografiach widać między innymi mury szczelnie okryte drewnianymi rusztowaniami, robotników przy pracach, tory - do przewozu materiałów budowlanych - które stworzono specjalnie na potrzeby przebudowy i remont wnętrz.

Niektóre z fotografii są eksponowane w zamku. Inne zostały zamieszczone w niedawno opublikowanej zamkowej monografii.

Tak obecnie, niemal sto lat po przebudowie, wygląda Zamek Czocha

Tajemnicze skarby i filmowe plenery

Niemiecki właściciel mieszkał w zamku niemal do końca drugiej wojny światowej, a pod swoim dachem gromadził wartościowe przedmioty. Do dziś nie wiadomo co się z nimi stało. Część została skradziona, ale niektórzy przypuszczają, że pozostałe wciąż mogą znajdować się na zamku.

Malowniczy obiekt od lat przyciąga filmowców. To tu powstawały między innymi zdjęcia do filmów "Gdzie jest generał", "Dolina szczęścia", czy "Wiedźmin". Zamek gościł też fanów książek o Harrym Potterze. I zamienił się w w Hogwart, czyli szkołę czarów i magii znaną z książek J. K. Rowling.

