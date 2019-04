Ataki na kościoły i hotele na Sri Lance. Osiem eksplozji, ponad 200 zabitych

Osiem eksplozji wstrząsnęło w niedzielę wielkanocną miastami na Sri Lance. Zginęło co najmniej 207 osób, a ponad 400 zostało rannych. Minister obrony tego kraju poinformował, że aresztowano siedem osób.

W reakcji na zamachy władze w stolicy kraju Kotte wprowadziły godzinę policyjną. Obowiązuje ona od godz. 18. czasu miejscowego (14.30 w Polsce) do odwołania.

W serii eksplozji w kościołach i hotelach, do których doszło w niedzielę, zginęło ponad 200 osób, a ponad 400 zostało rannych. - Mamy informacje ze wszystkich szpitali o 207 osobach zabitych. W tej chwili przebywa tam 450 rannych osób - - poinformował rzecznik lankijskiej policji Ruwan Gunasekera cytowany przez agencję Reutera.

Wcześniej światowe agencje powołujące się na oświadczenia służb i lokalnych ministerstw pisały o ponad 100 ofiarach śmiertelnych i około 500 rannych.

Przedstawiciele służb bezpieczeństwa podkreślają, że wielu rannych jest w stanie krytycznym. Wśród ofiar śmiertelnych, według źródeł agencji AFP, jest 35 cudzoziemców. Reuters pisze o dziewięciu cudzoziemcach.

Sześć porannych eksplozji

Do sześciu eksplozji doszło przed południem czasu lokalnego. Źródła w służbach bezpieczeństwa, na które powołuje się agencja Associated Press, podały, że do wybuchów doszło prawie jednocześnie.

W samym Kolombo - dawnej stolicy kraju - wybuchy miały miejsce w trzech hotelach oraz kościele św. Antoniego.

Do pozostałych dwóch wybuchów doszło w kościele św. Sebastiana w Migamuwie (ang. Negombo) - w większości katolickim mieście leżącym około 40 km na północ od stolicy - oraz w świątyni w Madakalapuwie (ang. Batticaloa) znajdującej się na wschodzie wyspy.

Eksplozje w kościołach miały miejsce podczas odprawiania w nich mszy świętej.

Hotele w Kolombo, w których rano doszło do ataków to: Shangri-La Colombo, Kingsbury Hotel, Cinnamon Grand Colombo. Ten ostatni znajduje się niedaleko oficjalnej rezydencji premiera.

Dwa wybuchy po południu

Do siódmej eksplozji - kilka godzin po wcześniejszych sześciu - doszło w pobliżu hotelu niedaleko zoo w mieście Dehiwala pod Kolombo.

Ósmy wybuch znów miał miejsce w Kolombo. Policja poinformowała, że eksplozji dokonał w domu zamachowiec samobójca. Już wcześniej informowano, że niektóre z wybuchów były prawdopodobnie atakami samobójczymi.

Policja przekazała, że w czasie jednej z obław na domniemanego zamachowca zginęło trzech funkcjonariuszy.

Źródło: Google Maps/tvn24.pl Osiem eksplozji na Sri Lance w niedzielę wielkanocną

Władze zarządziły tymczasową blokadę portali społecznościowych i komunikatorów internetowych, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się fałszywych informacji na temat serii eksplozji.

Szpital Narodowy w Kolombo przyjął wielu rannych - pisze agencja Reutera. Jego dyrektor, Samindi Samrakoon, przekazał w niedzielę przed południem (przed godz. 8 w Polsce), że pierwszy bilans ofiar mówił o co najmniej 20 osobach zabitych i 280 rannych.

Lankijska policja cytowana przez Reutersa przekazała jednak, że tylko w jednym kościele św. Sebastiana na północy Kolombo, zginęło co najmniej 50 osób.

Lokalne media informują, że co najmniej 25 osób zginęło świątyni w Madakalapuwie.

Po około dwóch godzinach lankijskie władze informowały już o 138 zabitych i ponad 400 rannych. Tragiczny bilans ofiar po południu wciąż rósł.

Ataki na kościoły i hotele na Sri Lance. Siódma eksplozja, setki zabitych i rannych Fot. M.A. PUSHPA KUMARA/PAP/EPA

Ataki na kościoły i hotele na Sri Lance. Siódma eksplozja, setki zabitych i rannych Fot. M.A. PUSHPA KUMARA/PAP/EPA

"Apeluję do Lankijczyków, aby byli zjednoczeni"

"Zdecydowanie potępiam dzisiejsze tchórzliwe ataki na nasz naród. Apeluję do Lankijczyków, aby byli zjednoczeni i silni w tym tragicznym czasie" - napisał premier Sri Lanki Ranil Wickremesinghe na Twitterze w reakcji na ataki. Dodał, że jego gabinet wprowadza "natychmiastowe środki, by opanować sytuację".

W stolicy kraju Kotte obraduje Rada Bezpieczeństwa Narodowego.





I strongly condemn the cowardly attacks on our people today. I call upon all Sri Lankans during this tragic time to remain united and strong. Please avoid propagating unverified reports and speculation. The government is taking immediate steps to contain this situation. — Ranil Wickremesinghe (@RW_UNP) 21 kwietnia 2019

"Tak zachowywać mogą się tylko zwierzęta"

Arcybiskup Kolombo kardynał Malcolm Ranjith wezwał rząd do przeprowadzenia "bardzo bezstronnego, mocnego śledztwa", aby "bezlitośnie ukarać" wszystkich odpowiedzialnych za ataki, ponieważ - jego zdaniem - "tak zachowywać mogą się tylko zwierzęta".

Polskie MSZ sprawdza informacje

Służby dyplomatyczne i konsularne weryfikują i gromadzą informacje dotyczące ewentualnej obecności Polaków wśród poszkodowanych na Sri Lance - poinformowała rzeczniczka MSZ Ewa Suwara.

Dodała, że ta procedura może potrwać, ale przed godz. 10 w niedzielę MSZ nie miało żadnej potwierdzonej informacji o poszkodowanych Polakach. - Jesteśmy w kontakcie z władzami na miejscu - podkreśliła rzeczniczka MSZ.

Równocześnie resort w komunikacie potępił ataki. "Polska potępia wszelkie przejawy terroryzmu i przemocy" - napisano. MSZ złożyło też kondolencje wszystkim rodzinom, bliskim ofiar i poszkodowanych w aktach terroru na Sri Lance.

Źródło: Google Maps, tvn24.pl Sri Lanka

Chrześcijanie na Sri Lance - mniejszość jednocząca

Niedzielne zamachy są największymi w tym azjatyckim kraju od czasów zakończenia wojny domowej w 2009 roku.



Sri Lanka jest krajem w większości buddyjskim, a liczbę katolików w 21-milionowym kraju szacuje się na ok. 1,2 mln. Według danych z 2012 roku ok. 70 proc. mieszkańców to buddyści, 12,6 proc. stanowią hinduiści, 9,7 proc. - muzułmanie, a chrześcijanie - 7,6 procenta.



Katolicy - zaznacza AFP - postrzegani są w tym kraju jako mniejszość jednocząca, ponieważ są przedstawicielami zarówno wśród ludu Tamilów, jak i stanowiących większość Syngalezów. Niektórzy chrześcijanie są jednak postrzegani źle, ponieważ opowiadają się za przeprowadzeniem zewnętrznego śledztwa w sprawie zbrodni lankijskiej armii na Tamilach z czasów wojny domowej. Według ONZ ten rozpoczęty w 1972 roku konflikt pochłonął 80-100 tys. istnień.