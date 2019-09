"Dzień szoku, przerażenia i wściekłości". Trump upamiętnił ofiary zamachów 11 września

Video: Flickr/Jason Scott

Tak wyglądał Manhattan po atakach na WTC

28.06 | Wśród sterty rupieci i pudełek wystawionych na wyprzedaży garażowej leżał karton z napisem "WAKACJE i 9/11 STREFA ZERO ZDJĘCIA". W środku były stare płyty CD. Przypadkiem trafiły w ręce archiwistów. Kosztowały niecałego dolara. Ich historyczna wartość okazała się nieoceniona. Na nośnikach znajdowało się ponad dwa tysiące zdjęć Nowego Jorku wykonanych tuż po ataku na World Trade Center. – To cud, że udało się je odzyskać. Mało brakowało i trafiłyby na śmietnik – mówi Magazynowi TVN24 dr Johnathan Burgess. To dzięki niemu fotografie ujrzały światło dzienne.

