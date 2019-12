Polak rzucił się na zamachowca. "Działałem instynktownie"

Kiedy nastąpił atak, działałem instynktownie. Teraz dochodzę do siebie po całym tym traumatycznym zdarzeniu - przekazał w oświadczeniu Łukasz - Polak, który stoczył walkę z zamachowcem z Mostu Londyńskiego. Dodał, że to nie on trzymał kieł narwala, a do walki z napastnikiem użył pręta.