"Półtorej" czy "półtora"? Minister edukacji upomina premiera

Foto: tvn24 Video: tvn24

Premier Morawiecki o inwestycjach w drogi

16.09 | - Pamiętacie jak nasi poprzednicy mówili: budujmy nie politykę, tylko drogi i mosty. Nie było dróg ani mostów - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Świebodzina w województwie lubuskim. - Przez 8 lat nasi poprzednicy wydali 5 miliardów złotych na drogi lokalne, to jest tyle, ile my wydajemy w ciągu 1 do 1,5 roku. Porównajcie sobie - dodał.

