"Błagam, pomóżcie. Nasze psy mogą utonąć"

"W ciągu jednej nocy to się stało. To nie było, że deszcz padał nie wiadomo ile"

Video: tvn24

22.05.| - Na co dzień tutaj są pola uprawne, zboża. Tutaj nie ma żadnych łąk, tu wszyscy mają posiane zboża. To są ogromne pieniądze - mówiła w rozmowie z TVN24 Bronisława Krzysztofik, sołtys miejscowości Suchy Grunt w gminie Szczucin (powiat dąbrowski). - Ta rzeczka ma na co dzień ze dwa metry szerokości - dodała.

