Zakrapiana impreza po święcie policji. Jeden funkcjonariusz wyrzucony, w kolejce trzech innych

Po święcie policji, grupa funkcjonariuszy z Torunia świętowała dalej - organizując zakrapianą imprezę w komisariacie. Ze służby zwolniony został jeden z uczestników, trzech kolejnych z policją może pożegnać się na dniach. - Trwa postępowanie dyscyplinarne względem sześciu innych osób - informuje rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

W zeszłym miesiącu informowaliśmy o imprezie, która odbyła się w komisariacie Toruń-Śródmieście. Po niej stanowisko straciła ówczesna komendant komisariatu. Teraz - jak informuje mł. insp. Monika Chlebicz - ze służby w policji został wyrzucony pierwszy z funkcjonariuszy uczestniczących w imprezie.

- O wydalenie go ze służby, ze względu na dobro policji, wystąpił komendant miejski do komendanta wojewódzkiego. A ten przychylił się do wniosku - wyjaśnia.

Decyzja ta dotyczy jednego z asystentów sztabu komendy miejskiej.

- W najbliższym czasie zapadać będą decyzje wobec trzech innych policjantów, którzy również mają zostać wydaleni ze służby - dodaje Monika Chlebicz.

Chodzi o odwołaną wcześniej ze stanowiska komendant komisariatu, naczelnika sztabu komendy miejskiej oraz przewodniczącego związków zawodowych toruńskiej policji.

"Brak nadzoru"

Wobec sześciu innych policjantów trwają postępowania dyscyplinarne. Oni również - teoretycznie - mogą się pożegnać z policją.

- Jest to najsurowsza z możliwych kar. Innymi karami jest m.in. obniżenie stopnia czy nagana z wpisem do akt - zaznacza rzeczniczka komendy wojewódzkiej.

Nie są to jednak tylko policjanci, którzy uczestniczyli w imprezie.

- Postępowaniem objęta jest m.in. rzeczniczka komendanta miejskiego policji, dwóch dyżurnych komendy miejskiej policji, oraz zastępca komendanta miejskiego policji w Toruniu. Nie brali oni udziału w imprezie, ale pojawiły się wątpliwości co do przepływu informacji w związku ze zdarzeniem i nadzorem nad jednostką - wyjaśnia mł. insp. Monika Chlebicz.

Alkohol i rozbita głowa policjanta

Sprawa nieformalnej imprezy na komisariacie wyszła na jaw, bo jeden z jej uczestników (który też ma zostać wyrzucony z policji) przewrócił się i uderzył głową w skrzynkę z hydrantem.

Po rannego policjanta przyjechała karetka. Okoliczności incydentu w komisariacie Toruń-Śródmieście wyjaśnia Prokuratura Rejonowa w Chojnicach.

