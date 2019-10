Podziękowania i przeprosiny na koniec Sejmu VIII kadencji





W środę przed godziną 20 zakończyło się ostatnie, 86. posiedzenie Sejmu VIII kadencji. - Chciałam wszystkim państwu bardzo serdecznie podziękować. Do zobaczenia, przynajmniej z niektórymi - zwróciła się do posłów marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Wicemarszałek Stanisław Tyszka mówił, że chciałby przeprosić obywateli "za to, że może nie do końca są zadowoleni ze swoich pracowników", czyli posłów.

- Ponieważ my się już nie zobaczymy w takim składzie, chciałam wszystkim państwu bardzo serdecznie podziękować. Do zobaczenia, przynajmniej z niektórymi - zwróciła się do posłów prowadząca obrady marszałek Sejmu Elżbieta Witek, po czym zeszła z fotela marszałkowskiego, a jej miejsce zajął wicemarszałek Stanisław Tyszka.

Również on na zakończenie obrad zwrócił się ze słowami podziękowania. - Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim posłom pracującym w tej kadencji Sejmu. Chciałbym jeszcze serdeczniej podziękować wszystkim pracownikom Kancelarii Sejmu, ale najbardziej obywatelom, którzy ze swoich ciężko zarobionych pieniędzy finansują pracę Sejmu. Chciałbym przeprosić obywateli za to, że może nie do końca są zadowoleni ze swoich pracowników, czyli nas (posłów - red.) i wyrazić nadzieję, że może uda się poprawić jakość pracy Sejmu i jego wizerunek w przyszłej kadencji - mówił.

Przed nami jeszcze ostatnie posiedzenie Senatu IX kadencji. Odbędzie się ono w czwartek i piątek.

Pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu nowej kadencji

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak poinformowała we wtorek, że 24 października w Sali Kolumnowej Sejmu, odbędzie się uroczystość wręczenia posłom IX kadencji zaświadczeń o wyborze, a dzień później zaświadczenia odbiorą nowo wybrani senatorowie.

Posłowie głosowali, przed Sejmem trwał protest. "Wara od naszych dzieci" Sejm skierował do... czytaj dalej » Pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu nowej kadencji zwołuje prezydent na dzień przypadający w ciągu 30 dni od dnia wyborów. Wybory parlamentarne odbyły się w niedzielę 13 października, w związku z tym inauguracyjne posiedzenia najpóźniej muszą się odbyć 12 listopada.

Na inauguracyjnych posiedzeniach posłowie i senatorowie złożą ślubowania, wybrani zostaną marszałkowie Sejmu i Senatu; prezydent może wygłosić orędzie.

Wybory parlamentarne 2019

W wyniku niedzielnych wyborów do Sejmu Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 235 mandatów (43,59 procent głosów); Koalicja Obywatelska - 134 mandaty (27,40 procent głosów); SLD - 49 mandatów (12,56 procent głosów); PSL - 30 mandatów (8,55 procent głosów), a Konfederacja - 11 (6,81 procent głosów).

W wyborach do Senatu to opozycja zdobyła większość, ale niewielką - 51 mandatów w stuosobowej izbie.