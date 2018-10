Antyterroryści na dworcu w Kolonii. Napastnik "pod kontrolą", zakładniczka ranna

W aptece na Dworcu Głównym w Kolonii napastnik wziął zakładniczkę. Po ponad godzinie został zneutralizowany. Jest ciężko ranny. Kobieta odniosła lżejsze obrażenia i znajduje się pod opieką lekarzy - poinformowała niemiecka policja. Na miejscu przebywają znaczne siły policyjne.

Policja w Kolonii poinformowała po godz. 14. o nawiązaniu kontaktu z mężczyzną, który w poniedziałek wziął zakładniczkę. Okoliczności zajścia kilkadziesiąt minut po pierwszym zgłoszeniu w tej sprawie wciąż nie były znane opinii publicznej.

Tuż po godz. 15. na Twitterze policja w Kolonii opublikowała krótki komunikat, w którym stwierdziła, że "napastnik jest pod kontrolą".

W kolejnej wiadomości dodano, że zakładniczką była kobieta. Została "lekko ranna" i znajduje się pod opieką lekarzy.

Później doprecyzowano, że napastnik został ciężko ranny w czasie akcji i lekarze walczyli o jego życie.



Aktuelle Info zur #Geiselnahme am #BreslauerPlatz in #Köln:

Der #Täter ist unter Kontrolle. Die Einsatzmaßnahmen dauern an. Meiden Sie weiterhin großräumig den Bereich. — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) 15 października 2018

Rzecznik policji Christoph Gilles mówił wcześniej telewizji n-tv, że dworzec został całkowicie zamknięty. Policja wezwała podróżnych przez megafony do opuszczenia budynku. Na miejscu pojawiły się równocześnie znaczne siły policyjne, w tym antyterroryści.

Agencja dpa pisała, że wcześniej docierały informacje o strzałach, ale policja ich nie potwierdziła.



Źródło: PAP/EPA/STRINGER Policjanci w Kolonii zamknęli perony na dworcu

Źródło: PAP/EPA/STRINGER Setki ludzi przed dworcem w Kolonii