Ostatni lot z Tbilisi. Decyzja Putina weszła w życie





»

Odlatujący w niedzielę w nocy samolot Aerofłotu był ostatnią rosyjską maszyną, która opuściła lotnisko w Tbilisi - podała rosyjska agencja TASS. Od poniedziałku obowiązuje zakaz bezpośrednich lotów między Rosją i Gruzją wprowadzony przez prezydenta Władimira Putina. Połączenia zostały zawieszone po wybuchu antyrosyjskich protestów w gruzińskiej stolicy.

Wystąpił w parlamencie, doprowadził do starć, więcej już nie wjedzie do Gruzji Rosyjski... czytaj dalej » Zawieszone połączenia to efekt antyrosyjskich manifestacji, które wybuchły w Tbilisi w nocy z 20 na 21 czerwca. Gruzini wyszli na ulice po wystąpieniu w parlamencie rosyjskiego deputowanego Siergieja Gawriłowa, który przemawiał po rosyjsku z miejsca przewodniczącego jako szef rosyjskiej delegacji przebywającej w Gruzji przy okazji międzynarodowego spotkania parlamentarzystów z państw prawosławnych. Gruzinów rozsierdziła nie tylko jego obecność, ale także doniesienia, że walczył po stronie separatystów w Abchazji.

Prezydent Rosji Władimir Putin, wydając 21 czerwca dekret o zawieszeniu lotów, polecił także biurom podróży, by zaprzestały sprzedawania wycieczek do Gruzji. Wcześniej MSZ Rosji rekomendowało swoim obywatelom, by nie udawali się do tego kraju.

Zawieszenie lotów między Rosją a Gruzją ma miejsce w szczycie letniego sezonu turystycznego. Jak pisze BBC, rosyjskie linie lotnicze zadeklarowały gotowość zwrotu pieniędzy za bilety. Z kolei Gruzini są gotowi zaoferować rosyjskim pasażerom loty tranzytowe przez stolicę Armenii, Erywań.

Szacowanie strat

Zawieszenie lotów oznacza straty dla rosyjskich przewoźników: ministerstwo transportu Rosji oszacowało je na około 3 mld rubli (ok. 47 mln USD). Utrata turystów z Rosji będzie także dotkliwa dla Gruzji. Gruziński Bank Narodowy ocenił, że ograniczenie napływu turystów z Rosji oznacza straty rzędu 200-300 mln dolarów. Rosja własnej winy nie widzi. Oskarża USA po protestach w Gruzji Moskwa obawia... czytaj dalej »

Do trzech miast w Gruzji - Tbilisi, Batumi i Kutaisi - wykonywało rejsy sześciu przewoźników rosyjskich i dwóch gruzińskich. Po zakazie połączeń do tego kraju można będzie dolecieć z przesiadką (np. w Stambule, Mińsku czy Erywaniu). Rosyjski dziennik "Izwiestija" podał w poniedziałek, że ceny biletów na loty z przesiadką są droższe o 13 procent w porównaniu do lotów bezpośrednich.

Gruzja jest popularna wśród rosyjskich turystów. Od początku tego roku kraj ten odwiedziło ponad pół miliona Rosjan. W zeszłym roku było ich 1,7 miliona.

"Winni bez winy. Rosyjscy turyści opuszczają Gruzję" - komentuje portal gazeta.ru, który napisał, że "zarówno Rosjanie, jak i większość Gruzinów nie są zadowoleni z powodu nowego pogorszenia stosunków dwustronnych i zawieszonych lotów". Według agencji RIA Nowosti do obowiązywania zawieszenia lotów w Gruzji przebywało około 54 tys. rosyjskich turystów. Zdecydowana większość wróciła do kraju.

28 czerwca gruzińska diaspora w Rosji wystosowała list otwarty do Władimira Putina z prośbą o anulowanie decyzji o zawieszeniu połączeń lotniczych z Gruzją. W uzasadnieniu podano, że najpoważniejsze konsekwencje dotykają zwykłych ludzi, a nie polityków. Rządzący w Gruzji zapowiadają realizację jednego z postulatów protestujących Lider rządzącej w... czytaj dalej »

Zawieszane połączenia z innymi krajami

Jak długo może obowiązywać zakaz bezpośrednich połączeń Rosji z Gruzją? Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że loty zostaną przywrócone wtedy, kiedy "znormalizuje się sytuacja w Gruzji".

Rosyjskie media przypominają, że w ostatnich latach Rosja kilkakrotnie zawieszała połączenia lotnicze z innymi krajami. Władze w Moskwie dotąd nie wznowiły połączeń z Ukrainą, które zawiesiła w październiku 2015 roku, w odpowiedzi na zakaz wprowadzony najpierw przez Ukrainę po zestrzeleniu nad Donbasem malezyjskiego samolotu pasażerskiego w 2014 roku.

Gdy jesienią 2015 roku doszło do zamachu na pokładzie rosyjskiego samolotu lecącego z Szarm el-Szejk do Petersburga, Rosja wstrzymała loty do Egiptu. Dopiero w 2018 roku wznowiła rejsy, przy czym wyłącznie do Kairu. W odniesieniu do Turcji Rosja pod koniec 2015 roku zakazała lotów czarterowych i cofnęła ten zakaz w sierpniu 2016 roku.