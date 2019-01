"Pakt między mastifami Europy". Zagraniczne media o wizycie Salviniego

Matteo Salvini chce stworzyć z Polską nową Europę, a sojusz Rzymu z Warszawą ma równoważyć francusko-niemiecką oś w Unii Europejskiej - wskazały niemieckie media odnosząc się do wizyty wicepremiera Włoch w Warszawie. Francuskie "Liberation" zwróciło natomiast uwagę na "wspólną nieufność wobec Unii".

Niemieckie gazety odnotowały, że w środę w Warszawie Salvini opowiadał się za "europejską wiosną", próbując stworzyć koalicję przed wyborami do europarlamentu. "Die Zeit" ocenia, że uważa on, iż oś niemiecko-francuska we Wspólnocie "musi zostać zbilansowana".

"Salvini szuka sojuszników"

"Salvini i jego prawicowo-populistyczna Liga szukają sojuszników dla swego antyunijnego kursu, czy to u liderki francuskiego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen czy teraz w Polsce" - pisze w czwartek na portalu "Sueddeutsche Zeitung" korespondent tego dziennika w Warszawie Florian Hassel.

Zaznaczając, że szef PiS Jarosław Kaczyński nie chciał wystąpić na konferencji prasowej po spotkaniu z Salvinim, ocenia, iż prezes rządzącej w Polsce partii "nie chce najwyraźniej się jeszcze zobowiązywać". Jako ewentualne powody tego korespondent wskazuje na różnice w polityce migracyjnej i odmienny stosunek do Rosji w Rzymie i Warszawie.

Rzym i Warszawa zgadzają się jednak, że odrzucają Unię Europejską w jej obecnej formie - zastrzega Hassel. Jego zdaniem wizyta szefa włoskiego MSW posłużyła również PiS do wewnętrznych politycznych celów. "PiS usiłuje odebrać głosy prawicowonacjonalistycznemu obozowi. Częścią tej strategii jest również spotkanie z uwielbianym też przez polską prawicę Matteo Salvinim" - uznaje.

"Łączy ich odrzucenie Unii Europejskiej"

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" w czwartkowym artykule "Włosko-polska wiosna" cytuje wypowiedzi Salviniego oraz szefa polskiego MSW Joachima Brudzińskiego. Podkreśla też, że "Kaczyński rzadko spotyka się z zagranicznymi gośćmi i nie mówi potem publicznie o tych spotkaniach".

"FAZ" zauważa zarazem różnice w podejściu do Rosji ze strony Włoch i bardziej krytycznej wobec Moskwy Polski. Przypomina też, że PiS należy obecnie w Parlamencie Europejskim do frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, a Liga - do Europy Narodów i Wolności.

W osobnym komentarzu o wizycie Salviniego w polskiej stolicy dziennik wskazuje, że polityk ten chce zebrać partyjny sojusz i przekształcić UE. "FAZ" zauważa też, że partie prawicowe w Europie różnią się, w tym m.in. w kwestii uchodźców. "Ale jako nacjonalistów łączy ich odrzucenie Unii Europejskiej. W europejskich wyborach może teraz nadejść ich czas (...)" - konkluduje.

"Nowa europejska wiosna"

Wizytę Salviniego w Warszawie odnotowały także media we Francji. Między włoską Ligą i PiS nie brak "płaszczyzn porozumienia" - twierdzi Nelly Didelot autorka artykułu w "Liberation", wypunktowując "wspólną nieufność wobec Unii, podsycaną zdecydowanym odrzuceniem wszelkiej imigracji i konserwatywnym stanowiskiem w sprawach obyczajowych".

Cytując włoskiego wicepremiera, który zapowiadał, że "Polska i Włochy doprowadzą do nowej europejskiej wiosny", dziennikarka "Liberation" wyjaśnia, że ta współpraca polegać będzie na rozszerzeniu w przyszłym PE frakcji Europy Narodów i Wolności, w której zasiadają obecnie takie partie jak francuskie Zjednoczenie Narodowe (dawny Front) i Austriacka Partia Wolności (FPOe).

Sojusz z włoską Ligą wskazuje również na to, że "przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi PiS, nie zadowalając się swym tradycyjnym elektoratem konserwatywnym, zdecydowany jest szukać głosów najbardziej jak można na prawo" - podsumowuje Didelot.

"Pakt między mastifami Europy podpisany"

Media we Włoszech także skomentowały rozmowy Salviniego z polskimi politykami. Dziennik "La Repubblica" ocenia, że "pakt między mastifami Europy podpisany, wyzwanie socjalistom i ludowcom Starego Kontynentu rzucone".

"La Repubblica" twierdzi, że przy drzwiach zamkniętych prezes PiS "prosił wicepremiera o pełne poparcie w Brukseli, gdzie UE grozi Polsce sankcjami za reformę wymiaru sprawiedliwości". "Salvini poparcie to zagwarantował na tyle, na ile to może być wiążące" - zaznaczyła gazeta, streszczając stanowisko Salviniego w tej sprawie następująco: "Każdy dokonuje w swoim kraju takiej reformy wymiaru sprawiedliwości, jaka mu się podoba".

Ekonomiczny dziennik "Il Sole-24 Ore" pisze o "suwerenistycznej osi" Salviniego i Polski przed majowymi wyborami do PE. Ocenia, że jest to "pakt przeciwko (kanclerz Niemiec Angeli) Merkel i (prezydentowi Francji Emmanuelowi) Macronowi".

W artykule zwrócono uwagę na słowa Salviniego, że "zaczął się dialog z PiS". Włoski wicepremier udał się do Polski, by ocenić możliwości zawarcia porozumienia przed wyborami do PE, "nadając realny kształt międzynarodówce populistów, o której spekulowano od miesięcy" - podkreślono.

"Corriere della Sera" zwraca uwagę na wiele punktów wspólnych łączących Salviniego i Kaczyńskiego - "od zamknięcia granic po chrześcijańskie korzenie Europy". "Będziemy pierwsi po wyborach" - dodaje gazeta, przytaczając słowa Salviniego po rozmowie z prezesem PiS.

Salvini w Polsce

W środę z wizytą w Warszawie przebywał wicepremier Włoch Matteo Salvini. Spotkał się on między innymi z szefem MSWiA Joachimem Brudzińskim oraz prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

Salvini jest liderem partii Liga Północna, wicepremierem i szefem MSW w rządzie Giuseppe Contego, który został zaprzysiężony w czerwcu 2018 roku. Wśród włoskich polityków Salvini budzi największe i zawsze skrajne emocje. Jest zdecydowanym przeciwnikiem przyjmowania uchodźców. Krytycznie wypowiada się na temat Unii Europejskiej. "La Repubblica" przypomina też, że szef włoskiego MSW uważany jest za "zbyt bliskiego przyjaciela Moskwy".

Liga pod jego przywództwem jest pierwszym ugrupowaniem w kraju i cieszy się poparciem ponad 30 proc. Włochów. Jak zauważają komentatorzy, jest to ogromny skok dla partii, która w wyborach w marcu zeszłego roku otrzymała 17 proc. głosów. W ciągu kilku miesięcy od wejścia do rządu, w którym Salvini jest dominującą osobowością, Liga prawie podwoiła swój kapitał zaufania.