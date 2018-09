"Dziwne zniknięcie" współzałożyciela WikiLeaks

Norweska policja poinformowała w niedzielę o wszczęciu dochodzenia w sprawie zaginięcia współzałożyciela WikiLeaks. Arjen Kamphuis, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, po raz ostatni był widziany w kwietniu, w miejscowości Bodo na północy Norwegii.

Azyl Assange'a coraz mniej pewny Prezydent... czytaj dalej » - Wszczęto dochodzenie - oświadczył Tommy Bech, rzecznik prasowy policji i dodał, iż nie ma żadnych wskazówek sugerujących, gdzie może znajdować się Kamphuis. Poinformował także, iż policja "nie będzie spekulowała" na temat tego, "co mogło się zdarzyć".

"Dziwne zniknięcie"

W sobotę WikiLeaks poinformowała na swym oficjalnym koncie na Twitterze o "dziwnym zniknięciu" Kamphuisa, który po raz ostatni widziany był 20 kwietnia, gdy wychodził z hotelu w miejscowości Bodo na północy Norwegii.

WikiLeaks poinformowało także, iż Kamphuis posiadał bilet lotniczy na 22 kwietnia z Trondheim, które znajduje się w odległości ponad 700 kilometrów na południe od Bodo, a przejazd pociągiem pomiędzy tymi miejscowościami zajmuje około 10 godzin. Informacja ta przyczyniła się do powstania wielu teorii spiskowych na Twitterze na temat ewentualnych losów mężczyzny.



.@JulianAssange associate and author of ”Information Security for Journalists” @ArjenKamphuis has disappeared according to friends (@ncilla) and colleagues. Last seen in Bodø, #Norway, 11 days ago on August 20. pic.twitter.com/dV75NGKpgI — WikiLeaks (@wikileaks) 31 sierpnia 2018





Azyl Assange'a

Założyciel demaskatorskiego portalu 47-letni Julian Assange od 2012 roku ukrywa się na terenie ambasady Ekwadoru w Londynie. Państwo to udzieliło mu politycznego azylu. Australijczyk obawia się, że po stawieniu się w sądzie mógłby zostać wydany władzom USA w związku z ujawnianymi przez WikiLeaks tajnymi amerykańskimi dokumentami dotyczącymi wojska i dyplomacji. Był to największy wyciek informacji w historii USA.

Po konflikcie Assange'a z rządem Ekwadoru w sprawie jego aktywności w mediach społecznościowych podczas amerykańskich i hiszpańskich wyborów aktywistę pozbawiono dostępu do internetu.