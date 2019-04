Bicie, popychanie, oblewanie wrzątkiem. Tak 30-latek miał się "opiekować" matką

Do ośmiu lat więzienia grozi Erwinowi S. Zdaniem śledczych, mężczyzna znęcał nad własną matką. Pokrzywdzona jest nieporadna ze względu na stan zdrowia, a jej syn przez kilka miesięcy to wykorzystywał. Miał popychać, bić, dusić, a nawet oblać wrzątkiem swoją matkę.

"Pobił drewnianą laską swoją matkę". 75-latka uciekła do sąsiadów Nawet pięć lat... czytaj dalej » Prokuratura Rejonowa w Żaganiu zakończyła postępowanie w sprawie Erwina S. To 30-latek, który miał się znęcać fizycznie i psychicznie nad swoją matką.

Do sądu właśnie trafił akt oskarżenia w tej sprawie. Jak wskazuje prokuratura, do znęcania dochodziło od czerwca 2018 do lutego 2019 roku.

Matka mężczyzny ma 52 lata. Ze względu na stan zdrowia jest nieporadna.

- Oskarżony wszczynał awantury w miejscu zamieszkania, podczas których wyzywał swoją matkę słowami wulgarnymi i obraźliwymi. Poniżał ją i ośmieszał. Popychał, bił rękoma po głowie, dusił, niszczył wyposażenie domu, a także rzucał w pokrzywdzoną różnymi przedmiotami. Oskarżonemu zarzucono również, że wielokrotnie groził matce pozbawieniem życia, przystawiając jej nóż do szyi, a także w trakcie jednej z awantur oblał ją wrzątkiem - podaje prokuratura.

Oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Żaganiu zastosował wobec mężczyzny tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

