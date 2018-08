Rozpruwał brzuchy ciężarnych, pożerał serca dzieci. Bo chciał być nieuchwytny

Video: Reuters TV

Sygnet odnaleziony po 45 latach

04.06 | Zguba znaleziona i zwrócona właścicielowi po 45 latach. Pomimo iż właściciel z amerykańskiego stanu Virginia dawno już zapomniał o utraconym mieniu, uczciwy znalazca postanowił go odnaleźć i zwrócić mu jego własność. Pierścień, który otrzymują amerykańscy nastolatkowie na pamiątkę ukończenia szkoły średniej przeleżał w ogrodzie prawie pół wieku. Właściciel zgubił go w 1968 roku. Nowa lokatorka odnalazła pamiątkę. Po małym prywatnym śledztwie, które nie dało rezultatów, postanowiła poszukać właściciela przez jeden z portali społecznościowych. To był strzał w dziesiątkę! Na początku nie mógł uwierzyć, lecz gdy zobaczył pierścień ze swoimi inicjałami, nie miał żadnych wątpliwości, że sygnet należy do niego.

»