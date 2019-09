Właściciel fermy zginął od "jednego strzału w głowę". Trwa obława na podejrzewanego

Kaliska policja poszukuje 53-letniego pracownika fermy w Zadowicach (woj. wielkopolskie). Zdaniem policjantów, mężczyzna może mieć coś wspólnego z śmiercią właściciela fermy. 34-latek został dziś rano śmiertelnie postrzelony.

Kaliscy policjanci poszukują Krzysztofa Kaznowskiego. Zdaniem śledczych 53-latek ma związek ze sprawą śmiertelnego postrzelenia właściciela fermy w Zadowicach (woj. wielkopolskie).

Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano. Na razie szczegóły zdarzenia nie są znane. Na miejscu czynności prowadzi policja oraz prokuratura.

- Możemy potwierdzić, że doszło do zdarzenia z użyciem broni palnej, w wyniku czego zmarł mężczyzna. Ze wstępnych informacji wynika, że był to jeden strzał w okolice głowy – powiedział TVN24 prokurator Maciej Meler.



Wiadomo, że 34-latek niedawno kupił fermę, do której przeprowadził się z rodziną. W jednym z budynków gospodarczych, na terenie fermy, mieszkał jej pracownik - obecnie poszukiwany przez policję 53-letni mężczyzna.

Poznajesz go?

W Zadowicach trwa obława na 53-latka. Jednocześnie funkcjonariusze zdecydowali się opublikować wizerunek poszukiwanego mężczyzny.

- W chwili zdarzenia był ubrany w spodnie koloru niebiesko-białego (długości do kolan), niebieską koszulkę z krótkim rękawem oraz czerwone buty. Na lewym policzku 53-latek ma tatuaż z napisem „Kocham cię Beatko” - poinformowała kaliska policja w specjalnym komunikacie.

Źródło: KPP Kalisz Policja szuka Krzysztofa Kaznowskiego

Osoby znające miejsce pobytu mężczyzny, którego wizerunek publikujemy, proszone są o pilny kontakt z kaliskimi policjantami pod całodobowym numerem telefonu 62 76-55-240. Informacje można również przekazywać dyspozytorom numeru alarmowego 112. KPP Kalisz

