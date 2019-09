Na fermie padł strzał z broni palnej, nie żyje właściciel. Policja szuka pracownika

Kaliska policja poszukuje 45-letniego pracownika fermy w Zadowicach (woj. wielkopolskie). Zdaniem policjantów, mężczyzna może mieć coś wspólnego z śmiercią właściciela fermy. 34-latek został dziś rano śmiertelnie postrzelony.

Tragedia z w Zadowicach, w gminie Godziesze Wielkie (woj. wielkopolskie). W poniedziałek rano właściciel tamtejszej fermy został śmiertelnie postrzelony.

Na razie szczegóły zdarzenia nie są znane.



Na miejscu jest prokurator. - Możemy potwierdzić, że doszło do zdarzenia z użyciem broni palnej, w wyniku czego zmarł mężczyzna. Ze wstępnych informacji wynika, że był to jeden strzał w okolice głowy – powiedział prokurator Maciej Meler.



Wiadomo, że 34-latek niedawno kupił fermę, do której przeprowadził się z rodziną. W jednym z budynków gospodarczych, na terenie fermy, mieszkał jej pracownik - obecnie poszukiwany przez policję 45-letni mężczyzna.

