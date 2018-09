Wójt kontra mieszkaniec. Zaczęło się od sporu o hydrant, skończyło ciosami

- Wkurzył się, że nakryłem go na kradzieży. Dlatego mnie pobił - opowiada mieszkaniec gminy Bedlno (woj. łódzkie). Napastnikiem miał być jej wójt. - To prowokacja polityczna. Zostałem zaatakowany i musiałem się bronić - twierdzi samorządowiec. Pewne jest tylko to, że zaczęło się od hydrantu, z którego polityk nalewał wodę do opryskiwacza.