Zaparkowali pod wiaduktem, bo padał deszcz z gradem. "Mogło dojść do tragedii"





»

Samochód ciężarowy i sześć osobówek. Kierowcy zaparkowali pod wiaduktem, żeby przeczekać ulewę i grad. - Prawym pasem ruchu jechało wiele samochodów ciężarowych. Gdyby któryś z kierowców się zagapił, mogłoby dojść do tragedii - mówi kierowca, który nagrał sytuację.

Coraz więcej burz nad Polską. Sprawdź, gdzie grzmi Od popołudnia nad... czytaj dalej » Deszcz z gradem spotkał kierowców w piątek na trasie S3, w okolicy MOP Sitno (Zachodniopomorskie).

- Pomimo ostrzeżenia w telewizji, kierowcy znowu zaparkowali pod wiaduktem, żeby uniknąć odrobiny gradu i ulewnego deszczu. Spowodowali zagrożenie na drodze, choć do najbliższego MOP były zaledwie 2 kilometry - opowiada pan Sylwester, kierowca, który nagrał całą sytuację.

Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Na filmie widać, że deszcz ograniczał widoczność. Kiedy kierowca zaczął zbliżać się do wiaduktu, dopiero kilkanaście metrów przed można dostrzec, że stoją tam zaparkowane samochody. Ciężarówka i sześć osobówek.

- Cała sytuacja wyglądała dość niebezpiecznie. Prawym pasem ruchu jechało wiele samochodów ciężarowych. Gdyby któryś z kierowców się zagapił, mogłoby dojść do tragedii - mówi pan Sylwester.

Kierowca zauważa, że opady nie były na tyle duże, żeby się zatrzymać. Wystarczyło zwolnić.

- Przesłałem to nagranie, aby uczulić innych kierowców na nieodpowiedzialne zachowanie - podsumowuje pan Sylwester.

Ostrzeżenia przed burzami i gradem

Ciężarówka uderzyła w tramwaj Kierowca... czytaj dalej » W sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem dla trzynastu województw. Z kolei Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o zasadach bezpieczeństwa w trakcie burzy.



Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w województwach: lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim, świętokrzyskim, małopolskim, śląskim i podkarpackim.

Z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego i lubelskiego.

RCB przypomina, by w czasie burzy nie wychodzić z domu, jeśli to nie jest konieczne, zabezpieczyć drzwi i okna oraz przedmioty na parapecie, odłączyć od prądu sprzęt domowy. W przypadku jazdy autem należy zaparkować w miejscu z dala od drzew. Osoby znajdujące się w górach powinny jak najszybciej zejść ze szczytu. RCB radzi również, by w trakcie burzy unikać otwartych przestrzeni, nie stawać pod jedynymi w okolicy masztami i drzewami, a także unikać dotykania metalowych przedmiotów. Osoby znajdujące się w wodzie powinny jak najszybciej z niej wyjść i oddalić się od brzegu.

W razie zauważenia niebezpiecznego zdarzenia należy powiadomić służby dzwoniąc pod numer 112 lub 997.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.