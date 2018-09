Spłonął pałacyk mieszkalny. Rodziny nie mogą wrócić do domów

Do końca sierpnia złożono 1,9 miliona wniosków o świadczenie z programu Rodzina 500 plus - poinformowało w niedzielę Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rodziny, które złożą wniosek we wrześniu lub październiku, dostaną pieniądze z opóźnieniem. czytaj dalej »