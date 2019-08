Martwy ryś przy torach. "Okoliczności śmierci zwierzęcia nie są jasne"





»

Martwy ryś leżał przy torach niedaleko miasta Chociwel (Zachodniopomorskie). - Według wstępnych ustaleń nie stwierdzono, jakoby to zwierzę zostało postrzelone, co wynikało z wcześniejszych doniesień - mówi kom. Łukasz Famulski z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Mają już wilki, jenoty, dziki, borsuki czy czarne bociany. Tylko ryś pozostaje nieuchwytny Fotopułapki do... czytaj dalej » Zgłoszenie o martwym zwierzęciu policja dostała w poniedziałek.

- Policjanci na miejsce udali się wspólnie z przedstawicielem Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego. Faktycznie ujawniono tam truchło rysia. Było ono już częściowo w rozkładzie - mówi Famulski.

Dodaje, że mimo wcześniejszych doniesień o tym, że zwierzę zostało postrzelone, śledczy wstępnie tego nie potwierdzili.

"Okoliczności śmierci zwierzęcia nie są jasne"

Marcin Grzegorzek z Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego powiedział w rozmowie z TVN24, że znaleziony ryś nazywał się Złodziej.

- Był to ryś z naszego projektu „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski” - tłumaczy Grzegorzek. - Został wypuszczony na wolność dokładnie 16 kwietnia - dodaje.

Jak mówi, jest pewny, że do śmierci zwierzęcia przyczynił się człowiek.

- Nie były to przyczyny naturalne, czyli my, jako gatunek ludzki, przyczyniliśmy się do śmierci tego zwierzęcia - tłumaczy.

Policja wyjaśnia teraz okoliczności śmierci rysia.

- Okoliczności zabicia, czy też śmierci tego zwierzęcia nie są jasne, dlatego truchło zostało zabezpieczone do dalszych badań sekcyjnych - mówi kom. Łukasz Famulski.

Ryś objęty jest ochroną gatunkową przez prawo krajowe i międzynarodowe. Figuruje w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako gatunek niższego ryzyka, ale bliski zagrożenia.

Źródło: Stowarzyszenie Batalion Martwego rysia znaleziono przy torach

Źródło: Maps Google Rysia znaleziono niedaleko miasta Chociwel (Zachodniopomorskie)

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.