Dziesięć martwych i oskórowanych lisów znaleziono tuż przy drodze





Mieszkaniec Szczecinka (Zachodniopomorskie) przypadkowo natknął się na martwe, oskórowane lisy. Okoliczności śmierci zwierząt bada policja.

Zainteresowali się skamlącym psem i jego agresywnym panem. Zatrzymali mężczyznę i wezwali pomoc Kilku znajomych... czytaj dalej » Martwe zwierzęta znaleziono w sobotę na ulicy Sosnowej w Szczecinku (Zachodniopomorskie). Dziesięć porozrzucanych trucheł leżało tuż przy drodze.

- Na miejsce sprowadzono lekarza weterynarii. To on stwierdził, że oskórowane zwierzęta to lisy w różnej fazie rozkładu - mówi sierż. Ewa Żaglewska z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, dokumentację fotograficzną i przesłuchali świadków. Lekarz weterynarii zabezpieczył zwierzęce szczątki. - Na tym etapie nie możemy stwierdzić, czy doszło do przestępstwa, czy też nie - informuje Żaglewska.

Pół roku temu w pobliżu znaleziono zastrzelonego psa

W połowie ubiegłego roku w pobliżu miejsca znalezienia lisów, odkryto postrzelonego psa.

- We wrześniu zakończono postępowanie w tej sprawie. Sprawcy nie ustalono - mówi Żaglewska.

Policja informuje jednak, że na razie nie łączy tych dwóch spraw.

