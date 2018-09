Koalicja Obywatelska: nasza drużyna zatrzyma PiS





To jest drużyna, która kieruje się w polityce prawdą, a nie tym, żeby rzucać obietnice - mówił w niedzielę w Szczecinie Arkadiusz Marchewka (PO). Koalicja Obywatelska przedstawiła kandydatów w wyborach do rady miasta Szczecina i zachodniopomorskiego sejmiku.

Jedną z list do sejmiku otwiera obecny zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz. Za nim kolejno znajdują się Artur Pomianowski i przewodnicząca sejmiku Teresa Kalina.



"Nasza drużyna zatrzyma PiS, który dąży do tego, aby przejąć samorząd i mieć wpływ na to, co się dzieje w naszym mieście i regionie", powiedział dziennikarzom poseł Platformy Obywatelskiej Arkadiusz Marchewka. Dodał, że w drużynie Koalicji Obywatelskiej są przedstawiciele z różnych środowisk: PO, Nowoczesnej, PSL, czy też ruchów miejskich i rad osiedli.



- I to jest drużyna, która kieruje się w polityce prawdą i rzetelnym do niej podejściem, a nie tym, żeby rzucać obietnice, które niestety później nie mają nic wspólnego z rzeczywistością - powiedział Marchewka.

Listy Koalicji Obywatelskiej

W okręgu numer jeden w wyborach do rady miasta listę otwiera obecny radny Łukasz Tyszler (PO), drugą pozycję zajmuje Edyta Łongiewska-Wijas (Nowoczesna), a kolejną Sylwia Śmiechowska (PO). Jedynką w okręgu drugim jest obecny radny i były zachodniopomorski kurator oświaty Paweł Bartnik (PO), za nim radna Urszula Pańka (PO), a następna Jolanta Tryszkiewicz (Nowoczesna).



Przemysław Słowik (Nowoczesna) jest jedynką na liście w trzecim okręgu. Na drugim miejscu jest obecna radna Maria Herczyńska (PO), a na trzecim Krzysztof Barczyk (PO). Listę w okręgu czwartym otwiera radny Bazyli Baran (PO), z numerem drugim startuje wiceprzewodnicząca rady miejskiej Grażyna Zielińska (PO), a z trójką Andrzej Radziwinowicz (Nowoczesna). Listę w okręgu piątym otwiera radny Jan Posłuszny (PO), za nim są Łukasz Kadłubowski (PO) i Ewa Jasińska (Nowoczesna).



Jedynką na liście numer dwa jest radny województwa Artur Łącki, numer dwa na tej samej liście zajmuje Elżbieta Kozłowska, a trzy Zbigniew Łukaszewski. Listę w okręgu trzecim otwiera obecny prezydent Kołobrzegu Janusz Gromek, za nim są Mirosław Siedlecki i Barbara Kiełb-Nagórska.



Wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj otwiera listę z numerem cztery. Na tej samej liście za nim jest Rafał Rosiński i Jakub Hardie-Douglas. Ostatnią piątą listę otwiera Zbigniew Chojecki, drugie miejsce ma Marek Stankiewicz, a trzecie radny województwa Artur Nycz.



W szczecińskiej radzie miasta zasiada 31 radnych. Obecnie najliczniejszy jest klub radnych PiS, który zrzesza 10 radnych, PO ma 9 radnych, a Bezpartyjni 8. Radnych niezrzeszonych jest czterech.



W zachodniopomorskim sejmiku obecnej kadencji zasiada 30 radnych. Najwięcej, bo 12 radnych ma PO, PiS - 6, PSL - 4, SLD - 3, a Zachodniopomorska Inicjatywa Samorządowa - 4. Jedna radna jest niezrzeszona.