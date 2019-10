CBŚP rozbiło grupę przestępczą. Nieoficjalnie: wśród podejrzanych znany projektant mody





»

Policjanci z CBŚP razem z KAS i szczecińskimi prokuratorami rozbili zorganizowaną grupę przestępczą. Zatrzymali 10 osób podejrzanych o oszustwa podatkowe i pranie brudnych pieniędzy. Według nieoficjalnych informacji wśród podejrzanych jest znany projektant mody Łukasz J.

Polscy i czescy policjanci rozbili grupę przemycającą narkotyki Mieli przemycać... czytaj dalej » Do zatrzymań doszło 1 października.

- Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji zarządu w Szczecinie i w Warszawie dokonali zatrzymania 10 podejrzanych na polecenie prokuratora nadzorującego śledztwo. Śledztwo jest prowadzone przeciwko tym osobom, które usłyszały zarzuty dotyczące m.in. prania brudnych pieniędzy – to jest najpoważniejszy zarzut - oraz oszustw podatkowych - powiedział Marcin Lorenc z Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

Według kom. Iwony Jurkiewicz, rzeczniczki Centralnego Biura Śledczego Policji, grupa mogła działać od 2013 roku do początku 2017 roku.

- Wówczas to w ramach różnych podmiotów gospodarczych wystawiano nieodzwierciedlające właściwego stanu faktycznego deklaracje podatkowe w celu uchylania się od opłacania należnego podatku VAT - przekazała Jurkiewicz.

- Nierzetelne faktury VAT, pozorujące obrót gospodarczy, miały udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie legalności środków finansowych pochodzących z popełnienia czynów zabronionych - dodała.

Wśród zatrzymanych adwokat i znany projektant mody

Akcja CBŚP. Policjanci rozbili grupę przestępczą "Bąbla" Szczecińscy... czytaj dalej » Według śledczych działalność grupy doprowadziła do uszczuplenia należności podatkowych o ponad 1,5 miliona złotych.



W trakcie działań w województwach mazowieckim i łódzkim śledczy przeszukali miejsca zamieszkania zatrzymanych i siedziby ich firm. Zabezpieczyli dokumentację, komputery i zewnętrzne nośniki pamięci.



Jak przekazała Ewa Bialik, rzeczniczka Prokuratury Krajowej, wśród zatrzymanych jest adwokat.

- Zebrane dowody wskazują na to, że w celu osiągnięcia korzyści majątkowej aktywnie działał on w grupie przestępczej, podejmując między innymi działania w celu legalizacji wyłudzonych środków finansowych, czyli prania brudnych pieniędzy - tłumaczyła prokurator.

Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter TVN24 ze źródeł zbliżonych do śledztwa, jednym z podejrzanych jest Łukasz J., znany projektant mody.

Wobec dwóch zatrzymanych sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu. Natomiast wobec siedmiu prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozorów policji, poręczeń majątkowych od 10 tys. do 150 tys. złotych oraz zakazu opuszczania kraju i wzajemnych kontaktów. Łukasz J. jest jedną z osób, która została wypuszczona za poręczeniem majątkowym. Ma on także zakaz opuszczania kraju.



Podejrzanym może grozić nawet do 12 lat więzienia. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.