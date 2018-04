Śledczy twierdzą, że nowa linia obrony duńskiego wynalazcy Petera Madsena jest fałszywa. Ich analizy nie wykazały śmiertelnego stężenia dwutlenku węgla we wnętrzu jego łodzi podwodnej, na pokładzie której - jak twierdzi oskarżenie - zamordował on i poćwiartował szwedzką dziennikarkę. Mężczyzna twierdził, że Kim Wall przez przypadek udusiła się.

Taka wersja wydarzeń była jedną z szeregu, którą przedstawiał Madsen. Do niedawna twierdził, iż kobieta uderzyła się w głowę i zginęła. Potem zmienił jednak zdanie i twierdził, że Wall zatrzasnęła się we wnętrzu jednostki, kiedy on był na pokładzie. Tak przypadkowo uwięziona miała się udusić spalinami, które miał wydzielać do wnętrza zepsuty silnik.

Ruszył proces wynalazcy oskarżonego o zamordowanie dziennikarki Przed sądem w... czytaj dalej » Przedstawione przez ekspertów wyniki badań nie wykazały jednak śladów obecności niebezpiecznego stężenia dwutlenku węgla we wnętrzu łodzi podwodnej. Co więcej, zdaniem komandor Ditte Dyreborg z duńskiej marynarki wojennej, nawet gdyby doszło do awarii opisanej przez Madsena, to we wnętrzu jego łodzi podwodnej nie powstałyby zabójcze warunki.

- Tak wynika z praktyki służby na wojskowych okrętach podwodnych. To nie byłoby wielkie ryzyko - stwierdziła podczas zeznań przed sądem Dyreborg, cytowana przez duńską telewizję DR.



Prokuratura pozostaje zatem przy swoim stanowisku, że 30-letnia dziennikarka została albo uduszona, albo poderżnięto jej gardło. Następnie poćwiartowane szczątki Wall Madsen miał wyrzucić do morza.

Głośne morderstwo

Wall, która przygotowywała reportaż o Madsenie, weszła na pokład łodzi podwodnej Duńczyka latem 2017 roku. Mieli odbyć krótki rejs. Dzień później odnaleziono już tylko Madsena, którego uratowano z pokładu tonącej jednostki. Początkowo twierdził, że doszło do awarii, a kobieta utonęła uwięziona we wnętrzu. Potem sprawa stawała się coraz bardziej zagmatwana i mroczna.

Fragmenty ciała wyrzucało morze. Zarzuty dla duńskiego wynalazcy Duński wynalazca... czytaj dalej » Wrak łodzi podwodnej wydobyto i nie znaleziono w nim ciała. W kolejnych tygodniach kolejno odnaleziono jego fragmenty leżące na dnie lub wyrzucone na brzeg. Ze śladów we wnętrzu łodzi podwodnej wywnioskowano, iż Wall musiała zginąć właśnie tam. Madsen w końcu się przyznał, że poćwiartował jej ciało i wyrzucił do morza. Twierdził, że zrobił to w stanie szoku. Miał chcieć "przywrócić normalność" na pokładzie, a nie był w stanie wyciągnąć zwłok kobiety przez właz.



Nie przyznał się jednak do zamordowania dziennikarki. Twierdzi, że zginęła w wypadku. Na temat, jaki miał to być wypadek, zmieniał jednak zdanie w trakcie postępowania. Wersja o uderzeniu w głowę została obalona po analizie zwłok. Teraz wersja o trujących gazach też została najwyraźniej zakwestionowana.



Prokuratura zarzuca Madsenowi morderstwo z premedytacją. Grozi mu nawet dożywocie.

Źródło: Wikipedia (CC BY SA 3.0) / Frumperino Do śmierci doszło na prywatnej łodzi podwodnej Petera Madsena