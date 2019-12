Prokuratura: siekierą zabił rodziców i siedmioletniego brata. 18-latek aresztowany





»

18-letni Marcel C. z Ząbkowic Śląskich (Dolnośląskie) usłyszał zarzut zabójstwa swoich rodziców i siedmioletniego brata. Zdaniem prokuratorów działał ze szczególnym okrucieństwem. Podejrzany przyznał się do winy. Po południu sąd zastosował wobec nastolatka trzymiesięczny areszt.

Do potrójnego zabójstwa w Ząbkowicach Śląskich doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. W jednym z domów jednorodzinnych policjanci znaleźli ciała małżeństwa i ich siedmioletniego syna. W sprawie zatrzymali 18-letniego mężczyznę. Z nieoficjalnych informacji wynikało, że to starszy syn zamordowanej pary.

W domu ofiar przez cały poniedziałek trwały czynności służb. Prokuratura nie chciała jednak - ze względu na wczesny etap sprawy i ze względu na dobro postępowania - ujawniać żadnych szczegółów.

Zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem

We wtorek prokuratura potwierdziła, że 18-letni Marcel C. to syn zamordowanej pary. Przekazano też informację o postawieniu 18-latkowi trzech zarzutów.

- Zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem rodziców oraz brata. W przypadku rodziców podejrzany dokonał zabójstwa w celu uzyskania korzyści majątkowych - informuje Tomasz Orepuk z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Pokazał, gdzie schował siekierę i spalił ubrania

Marcel C. przyznał się do winy. Opisał też przebieg tego, co się stało.

- Po dokonanym zabójstwie Marcel C. zabrał z domu pieniądze w łącznej kwocie około 10 tysięcy złotych w różnych walutach, które miał przeznaczyć na ucieczkę z kraju - podaje prokurator. C. opowiedział też śledczym, jak po wszystkim porozrzucał po domu sprzęty, by upozorować włamanie.

- Po tym oddalił się o kilkaset metrów od swojego domu, gdzie starał się spalić narzędzie zbrodni, jakim była siekiera, a także spalić swoją odzież - relacjonuje Orepuk. 18-latek wrócił do domu i zawiadomił policję o tym, że w jego domu doszło do rabunku. Poinformował, że w trakcie włamania zginęli jego rodzice i brat, a on sam uciekł na dach budynku.

Marcel C. podał śledczym motywy zbrodni, jednak - jak zaznacza prokurator - będą one weryfikowane. - Na tym etapie śledztwa, dla dobra tego postępowania, niestety nie możemy ich ujawnić - przekazał Orepuk.

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że C. w chwili popełnienia zbrodni nie był pod wpływem środków odurzających.

Aresztowany

We wtorek prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące.

Po południu 18-latek został dowieziony przez policję do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich. Radiowóz opuścił dopiero po przejechaniu przez bramę, która odgrodziła przedstawicieli mediów. Ci, przez niewielkie okienko, mogli podejrzeć, jak nastolatek wyprowadzany jest w zespolonych kajdanach na nogi i ręce, a także w ochraniaczu na głowę.

Około godziny 16 sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Prokurator Danuta Hołubowicz-Sendrowicz wymieniła powody takiej decyzji.

- Obawa matactwa, obawa bezprawnego wpływania na tok postępowania. Natomiast naczelną przesłanką oczywiście jest surowe zagrożenie karą pozbawienia wolności - powiedziała, przyznając, że sąd w całości podzielił stanowisko prokuratury.

18-latkowi grozi dożywocie.

Do zabójstwa doszło w Ząbkowicach Śląskich:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl