Prezydent Duda wysłał go na emeryturę. Za sędzią Sądu Najwyższego murem stanęła uczelnia

Foto: tvn24 Video: tvn24

Mitera: Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do oceny...

21.09.| - Ja nie widzę, co miałoby być przywrócone, gdyż organ jest konstytucyjny. Nie rozumiem tego - odniósł się do słów Gersdorf sędzia Maciej Mitera, rzecznik nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Odpowiadając na uwagę dziennikarzy, że poszczególnych sędziów do KRS wybrali politycy Mitera odpowiedział, że "Sąd Najwyższy i poszczególni sędziowie Sądu Najwyższego nie mają kompetencji" do oceny kwestii konstytucyjności.

»