"Marmolada z buraków i czarny chleb". Okupowany Poznań na wyjątkowym filmie





Foto: CYRYL | Video: TVN 24 Na brzegu Bogdanki

Po 80 latach rodzina Glapów opublikowała nagrania przedstawiające jeden dzień z życia w okupowanym Poznaniu. Nie widać na nim trudów wojny. Autorzy nagrania starali się uchwycić nieco radości w tym trudnym czasie. Tańczą, bawią się z dziećmi, a nawet organizują zabawę ludową.

76 lat temu Niemcy zajęli Poznań i zaczęli tworzyć "idealne miasto nazistowskie" 10 września 1939... czytaj dalej » Wyjątkowe nagrania trafiły do Cyfrowego Repozytorium Lokalnego w Poznaniu (CYRYL). Przekazali je potomkowie Adama Glapy, nauczyciela, który za propagowanie polskości i przynależność do Związku Zachodniego Polaków w Zbąszyniu był ścigany przez władze okupacyjne. Ukrywał się w Poznaniu, gdzie poznał swoją przyszłą żonę Wandę Jakubowską. Od maja 1941 roku mieszkał z nią u teściów w lokum na strychu kamienicy przy ulicy Poznańskiej. Właśnie tam powstały wyjątkowe nagrania.

Sprzęt z pracy

Na filmie "Z szarych dni" z 1943 roku zobaczyć możemy jeden dzień z życia w okupowanym mieście. Dokument powstawał kilka miesięcy. Jego autorami są Adam Glapa i jego kolega Stanisław Kusza.

Obaj byli laborantami w niemieckim atelier Foto-Stewner w Poznaniu. I właśnie stąd mieli możliwość dostępu do sprzętu fotograficznego i kamery.

Oglądając wspomniany dokument ma się wrażenie jakby wojny nie było. - Widać, że starali się dla siebie i dla dzieci, by utrzymać pozory normalności - ocenia Danuta Bartkowiak, koordynatorka CYRYL-a.

W niemym filmie, do którego podłożono muzykę, zobaczyć możemy żonę Adama Glapy czeszącą włosy, malującą usta, sprzątającą dom czy przygotowującą posiłki.

75 lat temu Hitler zarządził przebudowę. Ślady polskości miały zniknąć z Poznania 12 lipca 1940 r.,... czytaj dalej » - Śniadanie, jak ojciec opowiadał to była marmolada z buraków i czarny chleb - mówi Mirosław Glapa, syn Adama. I kromki takiego chleba zobaczymy właśnie w filmie.

Jest też pan Mirosław. Podczas zabawy, czy w chwili, gdy... upuszcza talerz z jedzeniem, ku widocznemu niezadowoleniu mamy.

Bawią się także jego rodzice: grają w warcaby, tańczą do muzyki z gramofonu.

Są też sceny nakręcone w laboratorium, a nawet na dworze. A trzeba pamiętać, że nagrywanie miasta wiązało się z olbrzymim ryzykiem. Polakom w Kraju Warty nie wolno było posiadać aparatów fotograficznych, a tym bardziej kamer.

- Gdyby tam wpadli jacyś gestapowcy, to tak jak stoją ubrani, pojechaliby do Oświęcimia - mówi Mirosław Glapa.

Sceny nakręcone na zewnątrz (w kolorze!) pokazują rodzinę wypoczywającą na brzegu rzeki Bogdanki.

Zabawa pod pretekstem

70 lat temu na szubienicy zawisł Arthur Greiser. To była ostatnia publiczna egzekucja w Polsce 70 lat temu... czytaj dalej » Jest też drugi film, "Wieczornica ludowa", jeszcze nieopublikowany przez CYRYL-a. Pokazuje on już to, co Adama Glapa lubił najbardziej. Polski folklor. Glapa był etnografem-amatorem i przyjaźnił się z ludowymi muzykami. Pod pretekstem zaręczyn u rodziny Jakubowskich zorganizował w domu zabawę ludową.

Zaprosił na nią dudziarzy z Domachowa i rodzinę, którą przebrano w stroje ludowe, z których część wykonali sami z firanek czy narzut.

- Na tym nagraniu pojawiają się wybitni muzycy. Dudziarz Stanisław Skrzypalik to jest laureat nagrody imienia Oskara Kolberga, jest też Walenty Majewski, wybitny skrzypek i harmonista - zauważa Krzysztof Polowczyk, lider zespołu Biskupianie.

Co ciekawe, do powstania filmu przyłożyli ręce Niemcy, sąsiedzi Jakubowskich. - Powiedzieli im, że do góry będzie hałas. I ci na ten dzień wyjechali. Dzięki temu mogli ze spokojem kręcić ten film - wyjaśnia pan Mirosław.

Mało tego - od Niemców ciągnięto prąd, niezbędny do realizacji zdjęć.

Oprócz filmów, po zmarłym w 2000 roku Adamie Glapie zostało też kilkadziesiąt zdjęć z czasów II wojny światowej. Większość z nich wykonano w domu przy Poznańskiej. Ale są też zdjęcia pokazujące Jeżyce, Sołacz, Winiary, Łazarz czy Strzeszynek.

WSZYSTKIE ZDJĘCIA ZNAJDZIESZ NA STRONIE CYRYL.POZNAN.PL

Adam Glapa z synem na ulicy Poznańskiej Fot. CYRYL Fot. CYRYL

Przechadzka po Łazarzu Fot. CYRYL Fot. CYRYL

Wypoczynek na Strzeszynku Fot. CYRYL Fot. CYRYL

Na brzegu Bogdanki Fot. CYRYL Fot. CYRYL

Adam Glapa z żoną i synem Fot. CYRYL Fot. CYRYL

Wizyta w zoo Fot. CYRYL Fot. CYRYL